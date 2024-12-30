В социальных сетях распространяются видео, демонстрирующие закрытие рождественской ярмарки в Старом городе. Хоть об измененных датах проведения ярмарки в этом году было известно заранее, не все жители Эстонии радушно приняли это решение.
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«Новый год закончился?» Жители Эстонии неоднозначно восприняли закрытие рождественской ярмарки в Старом городе
«А для меня, родившейся в прошлом веке и живущей здесь уже 93-й год, Таллинн стал чужим городом, он потерял всю свою прелесть. Ратушная площадь - всегда до и после Нового года - привлекала своей красотой. Это все в прошлом», - пишут под одним из таких постов в открытой Facebook-группе, посвященной жизни в столице.