«Новый год закончился?» Жители Эстонии неоднозначно восприняли закрытие рождественской ярмарки в Старом городе

«А для меня, родившейся в прошлом веке и живущей здесь уже 93-й год, Таллинн стал чужим городом, он потерял всю свою прелесть. Ратушная площадь - всегда до и после Нового года - привлекала своей красотой. Это все в прошлом», - пишут под одним из таких постов в открытой Facebook-группе, посвященной жизни в столице.