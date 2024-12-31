Таролог Зоя из Таллинна уверена, после этого ваши желания точно сбудутся: «Вплоть до адреса желаемой недвижимости!»

Еще в начале декабря в Сети стали появляться альтернативные способы загадывания желаний на Новый год. Кто-то говорит, что в 23:59 следует сесть под стол, где за минуту надо съесть 12 виноградинок, думая все это время о своих желаниях. Другие же скупают в магазинах стопки журналов и отправляются на создание карт желаний. Но способ, который предлагает Зоя Нагорная, в разы проще и, как подчеркивает таролог, намного действеннее.