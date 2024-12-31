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Таролог Зоя из Таллинна уверена, после этого ваши желания точно сбудутся: «Вплоть до адреса желаемой недвижимости!»

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Таролог Зоя Нагорная.
Таролог Зоя Нагорная. Фото: Martin Pedaja

Самая известная традиция на Новый год - написание заветного желания на листочке, который затем необходимо поджечь, а пепел выпить с шампанским. На все про все 60 секунд - пока бьют куранты. И неважно, насколько тщательно вы будете готовиться к этой минуте, зачастую только малой части людей удается все успеть. Таролог из Таллинна поделилась способом, после которого ваши желания точно сбудутся!

Еще в начале декабря в Сети стали появляться альтернативные способы загадывания желаний на Новый год. Кто-то говорит, что в 23:59 следует сесть под стол, где за минуту надо съесть 12 виноградинок, думая все это время о своих желаниях. Другие же скупают в магазинах стопки журналов и отправляются на создание карт желаний. Но способ, который предлагает Зоя Нагорная, в разы проще и, как подчеркивает таролог, намного действеннее.

«Мы уже привыкли, что на Новый год надо сжечь листок с желанием... Написать, съесть, сжечь, а потом удивляемся, почему ничего никогда не сбывается. Можно такой способ забыть в принципе, но кому, конечно, нравится, как традиция - могут продолжить», - говорит столичный таролог Зоя Нагорная. Она отмечает, что из-за большой суеты, многие неправильно формулируют свои желания, что в итоге приводит к несбывшимся мечтам.

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