РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО Успешный и невероятно быстрый обмен домами в Нымме: нотариус тоже удивился, что такое вообще возможно

Маклер Герли Асмер опубликовала в своей странице в Facebook замечательную историю о быстрой сделке с недвижимостью, в результате которой обе стороны нашли для себя идеальные дома.

«Жизнь полна сюрпризов и маленьких чудес, которые мы склонны называть случайностями. Одно из таких произошло со мной недавно, когда я продавала один уютный дом в Нымме. Его пришли смотреть клиенты, которые сами жили в Нымме. У них еще не было никаких планов по покупке нового дома, они просто осматривались и интересовались, что происходит на рынке недвижимости», - пишет Асмер.

«Я знала, что владельцы выставленного на продажу дома планируют купить новое жилье в Нымме. Ведь этот район невозможно оставить. Как-то мои мысли неожиданно соединились, и я случайно сказала: "А что, если вам удастся обменяться домами?" На тот момент я даже не знала, поддержат ли продавцы дома эту смелую идею. Не говоря уже о том, совпадут ли вкусы владельцев с точки зрения расположения и архитектуры», - рассказывает она.

«К моему большому удивлению, они сразу же проявили интерес. Вскоре была организована так называемая "перекрестная демонстрация" домов. И тогда произошло то, к чему я не была готова. Обе стороны быстро, просто и четко сказали "да"», - удивляется Асмер.

Нотариус тоже был удивлен

Асмер рассказывает, что даже нотариус во время сделки не мог поверить, что такое возможно. «Он почти до конца был уверен, что владельцы домов давно знакомы друг с другом, потому что такие сделки случаются крайне редко. А кто знает, может, теперь они станут не только обменявшимися домами, но и хорошими друзьями. Ведь это время чудес», - завершает малкер свой пост.

«Это определенно была исключительная и интересная сделка», - говорит Асмер порталу Elu24. «Одну из сторон покорил аутентичный дом в Нымме, который дал ощущение и желание иметь кусочек этого чудесного района, где можно реализовать свои творческие идеи. Другая сторона хотела более современный и новый дом. В результате стечение обстоятельств привело к неожиданному и, как видно из моего поста, удачному завершению сделки».

Асмер уточняет, что весь процесс занял около двух месяцев. «Помимо прочего, нам нужно было убедиться, что после сказанного "да" все стороны все еще твердо уверены в своем решении», - добавляет она.