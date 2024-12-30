ФОТО «Эти прекрасные люди живут в постоянной борьбе за жизнь»: Светлана Лобода дала закрытое новогоднее шоу для пациентов детской больницы

Идея устроить для детей маленькую резиденцию новогоднего чуда появилась у артистки после знакомства с врачами паллиативного отделения Детской Клинической больницы в Риге. За несколько часов до шоу у входа в концертный зал, возле нарядной елки, юных зрителей уже встречали Дед Мороз со Снегурочкой и подарками.

Сама же Светлана, вместе со своими латвийскими музыкантами, подготовила эксклюзивный треклист для важных гостей: артистка исполнила песню «Щедрик», «MoLOko», «Девочка» , адаптировала тексты главных хитов для детей, а также впервые представила кавер на легендарную песню группы ABBA «Happy New Year», исполнив новогоднюю классику в своем прочтении.

Праздничный вечер прошел в теплой, уютной и доброй атмосфере. Лобода несколько раз выходила в зал, обнималась с детьми и приглашала малышей танцевать с собой на сцене.

«​Для меня это был очень трогательный вечер. Было важно подарить детям, их семьям и врачам немного волшебства. Эти прекрасные люди живут в постоянной борьбе за жизнь и я преклоняюсь перед их силой духа и мужеством. В этот день мы были очень счастливы», - прокомментировала артистка.​

Часть подарков для детей, которые не смогли присутствовать на концерте была отдельно отправлена в детскую больницу и лично семьям.