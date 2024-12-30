Первая жена Яниса Тиммы рассказала, как с ним попрощался их общий шестилетний сын: «Это больно»

Экс-супруга баскетболиста рассказала в Instagram, что мальчик был одним из первых, кто простился с Янисом, и раскрыла душераздирающие подробности.​​

«Кристиан первым попрощался со своим отцом. Как это больно - вести своего ребенка к гробу… Берегите своих близких. Мы положили папе с собой имбирный пряник в виде ангелочка, потому что папа любил эти пряники», - призналась Сана Оша.

Кроме того, Сана рассказала, как сообщила маленькому Кристиану о смерти отца. «Эмоции невозможно скрыть. Я действовала по рекомендациям психолога и рассказывала все сыну постепенно, шаг за шагом», - написала она.

Напомним, Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря в подъезде московского хостела. Рядом с ним лежал телефон, на заставке - номер Седоковой, просьба позвонить ей и слова «Спасибо тебе за все». Пара официально развелась 9 декабря. По словам родных баскетболиста, именно его бурные отношения с певицей стали одной из причин трагедии. Такого мнения, в частности, придерживается Сана Оша.