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ГАЛЕРЕЯ На рождественскую вечеринку в столичном ресторане заглянул Гринч

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18 декабря в MEAT Resto & Butchery прошла рождественская вечеринка! В ресторан заглянул даже Гринч, которому не удалось похитить праздничное настроение!​ Смотрите галерею!

Это был незабываемый вечер, полный волшебства, смеха и веселья в уютной атмосфере ресторана. Вкусные рождественские блюда, изысканные коктейли, приятная компания и яркая шоу-программа!

Гостей ждал незабываемый вечер. Диджей Peterson не давал публике скучать до самого утра. Изюминкой вечеринки стала специальная рождественская программа от модерн-кабаре EMPIRE SHOW, приправленная выступлением особого гостя - Гринча.

Ресторан MEAT Resto & Butchery благодарит всех гостей и артистов, которые сделали этот вечер таким особенным, и с нетерпением ждет новых встреч!

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