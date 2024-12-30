ГАЛЕРЕЯ На рождественскую вечеринку в столичном ресторане заглянул Гринч

Это был незабываемый вечер, полный волшебства, смеха и веселья в уютной атмосфере ресторана. Вкусные рождественские блюда, изысканные коктейли, приятная компания и яркая шоу-программа!

Гостей ждал незабываемый вечер. Диджей Peterson не давал публике скучать до самого утра. Изюминкой вечеринки стала специальная рождественская программа от модерн-кабаре EMPIRE SHOW, приправленная выступлением особого гостя - Гринча.

Ресторан MEAT Resto & Butchery благодарит всех гостей и артистов, которые сделали этот вечер таким особенным, и с нетерпением ждет новых встреч!