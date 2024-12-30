«Мне не раз приходилось менять запланированный маршрут с коляской и моей собакой на поводке, потому что я вижу, как вы свободно гуляете по парку и его окрестностям», - пожаловался житель Таллинна в одной из открытых групп на Facebook, обращаясь к владельцу собаки, который выгуливает своего питомца без поводка. Однако в комментариях аноним гражданин сам стал объектом критики.
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«Вам стоит поискать другой маршрут»: житель Таллинна, сделавший замечание владельцу собаки, сам стал объектом критики
В последнюю субботу декабря анонимный пользователь поделился своей обеспокоенностью в открытой Facebook-группе, посвященной жизни в районе Кристийне. Он обратился к человеку, которого неоднократно замечал рядом со своим местом жительства, надеясь дружески призвать его к порядку.