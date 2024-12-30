«Вам стоит поискать другой маршрут»: житель Таллинна, сделавший замечание владельцу собаки, сам стал объектом критики

«Мне не раз приходилось менять запланированный маршрут с коляской и моей собакой на поводке, потому что я вижу, как вы свободно гуляете по парку и его окрестностям», - пожаловался житель Таллинна в одной из открытых групп на Facebook, обращаясь к владельцу собаки, который выгуливает своего питомца без поводка. Однако в комментариях аноним гражданин сам стал объектом критики.