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«Вам стоит поискать другой маршрут»: житель Таллинна, сделавший замечание владельцу собаки, сам стал объектом критики

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

«Мне не раз приходилось менять запланированный маршрут с коляской и моей собакой на поводке, потому что я вижу, как вы свободно гуляете по парку и его окрестностям», - пожаловался житель Таллинна в одной из открытых групп на Facebook, обращаясь к владельцу собаки, который выгуливает своего питомца без поводка. Однако в комментариях аноним гражданин сам стал объектом критики.

В последнюю субботу декабря анонимный пользователь поделился своей обеспокоенностью в открытой Facebook-группе, посвященной жизни в районе Кристийне. Он обратился к человеку, которого неоднократно замечал рядом со своим местом жительства, надеясь дружески призвать его к порядку.

«Может быть, удастся через эту группу достучаться до нужного человека», - начал свой пост аноним.

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