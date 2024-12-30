Когда два любимых многими оперных солиста объединяют свои великолепные голоса, рождается не иначе как рождественское чудо, которое красиво завершает год. Смотрите в галерее, как прошел концерт тура Элины Нечаевой и Германа Гхолами в таллиннской церкви Каарли.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Недавно ставшая мамой Элина Нечаева дала завораживающий концерт в церкви Каарли
Вечером последнего воскресенья декабря оперные звезды Элина Нечаева и Герман Гхолами объединили на сцене красоту классической музыки с рождественскими мелодиями, которые создают теплую и праздничную атмосферу.