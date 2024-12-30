ГАЛЕРЕЯ Недавно ставшая мамой Элина Нечаева дала завораживающий концерт в церкви Каарли

Когда два любимых многими оперных солиста объединяют свои великолепные голоса, рождается не иначе как рождественское чудо, которое красиво завершает год. Смотрите в галерее, как прошел концерт тура Элины Нечаевой и Германа Гхолами в таллиннской церкви Каарли.