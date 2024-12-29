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СОВПАДЕНИЕ? Необычное имя ребенка Магнуса Кирта почти такое же как и у сына бывшей первой ракетки Эстонии

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Магнус Кирт.
Магнус Кирт. Фото: Erik Tikan

Метатель копья и рекордсмен Эстонии Магнус Кирт в этом году впервые стал отцом. Его избранница, латвийская семиборка Лаура Икауниеце, только на этой неделе раскрыла имя их сына.

Для Магнуса Кирта эти рождественские праздники стали особыми, ведь впервые он провел их в роли отца. В октябре Кирт и его возлюбленная из Латвии Лаура Икауниеце стали родителями. Радостную новость спортсмен поделился в Instagram, после чего наступила двухмесячная тишина в социальных сетях.

На этой неделе Кирт и Икауниеце вместе раскрыли имя своего сына! «От нашей маленькой семьи желаем всем любви, радости и волшебных моментов на Рождество», - было написано в их совместном праздничном послании.

«Этот год стал особенным благодаря Лукасу-Энзо Кирту, мы очень благодарны», - написала пара в посте. На фотографии были видны счастливые родители и немного сам малыш, которого, как выяснилось, назвали Лукас-Энзо Кирт.

Примечательно, что имя сына Кирта похоже на имя сына бывшей теннисистки Анетт Контавейт. В сентябре Контавейт назвала своего новорожденного сына Леон Энзо.

Неизвестно, как два спортсмена, ставшие родителями в этом году, выбирали имена своим сыновьям. Однако их выбор имени Энзо имеет особое значение. Энзоэто имя итальянского происхождения, которое, согласно сайту для матерей Mamanatural, означает хозяин дома или глава дома и ассоциируется с властью и силой.

В 2011 году имя Энзо было самым популярным мужским именем в Италии и продолжает набирать популярность в других странах Европы. С 2011 года имя Энзо также становится всё более популярным в США.

На 1 января 2024 года в Эстонии имя Энзо носили 22 мужчины, сообщает Департамент статистики. Популярность имени значительно выросла за последние четыре года, однако самый старший Энзо в Эстонии находится в возрастной группе 30-34 года.

Магнус Кирт сделал свои отношения с латвийкой публичными в 2019 году, когда впервые выложил совместное фото в соцсетях.

Лаура Икауниеце - латвийская семиборка, которая участвовала в двух Олимпийских играх. В 2015 и 2016 годах она была признана Спортсменкой года в Латвии.

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