СОВПАДЕНИЕ? Необычное имя ребенка Магнуса Кирта почти такое же как и у сына бывшей первой ракетки Эстонии

Для Магнуса Кирта эти рождественские праздники стали особыми, ведь впервые он провел их в роли отца. В октябре Кирт и его возлюбленная из Латвии Лаура Икауниеце стали родителями. Радостную новость спортсмен поделился в Instagram, после чего наступила двухмесячная тишина в социальных сетях.

На этой неделе Кирт и Икауниеце вместе раскрыли имя своего сына! «От нашей маленькой семьи желаем всем любви, радости и волшебных моментов на Рождество», - было написано в их совместном праздничном послании.

«Этот год стал особенным благодаря Лукасу-Энзо Кирту, мы очень благодарны», - написала пара в посте. На фотографии были видны счастливые родители и немного сам малыш, которого, как выяснилось, назвали Лукас-Энзо Кирт.

Примечательно, что имя сына Кирта похоже на имя сына бывшей теннисистки Анетт Контавейт. В сентябре Контавейт назвала своего новорожденного сына Леон Энзо.

Неизвестно, как два спортсмена, ставшие родителями в этом году, выбирали имена своим сыновьям. Однако их выбор имени Энзо имеет особое значение. Энзо - это имя итальянского происхождения, которое, согласно сайту для матерей Mamanatural, означает хозяин дома или глава дома и ассоциируется с властью и силой.

В 2011 году имя Энзо было самым популярным мужским именем в Италии и продолжает набирать популярность в других странах Европы. С 2011 года имя Энзо также становится всё более популярным в США.

На 1 января 2024 года в Эстонии имя Энзо носили 22 мужчины, сообщает Департамент статистики. Популярность имени значительно выросла за последние четыре года, однако самый старший Энзо в Эстонии находится в возрастной группе 30-34 года.

Магнус Кирт сделал свои отношения с латвийкой публичными в 2019 году, когда впервые выложил совместное фото в соцсетях.

Лаура Икауниеце - латвийская семиборка, которая участвовала в двух Олимпийских играх. В 2015 и 2016 годах она была признана Спортсменкой года в Латвии.