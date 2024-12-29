Друг Аллы Пугачевой показал редкое фото с ней – как она выглядит в жизни

На своей странице в соцсетях Кирилл подвел итоги года и показал фотографии с близкими друзьями, которые он делал на протяжении всего 2024 года. «2024. Приятные моменты. Чудесные встречи. Прекрасные воспоминания»​, - подписал пост режиссер Кирилл Серебрянников.

На одном из кадров засветилась и Примадонна в домашней обстановке, в ее руках было мороженное, а режиссер угощался конфетой. Певица была в черных очках с полукруглой оправой, на душки которых прикреплена элегантная золотая цепочка. У Примадонны сделан легкий макияж глаз. Пугачева надела светлую джинсовую куртку. Также в глаза бросается аккуратный розовый маникюр в стиле френч.