Российский режиссер Кирилл Серебрянников, который покинул страну, показал в своем Instagram, как он провел время с певицей Аллой Пугачевой.
Друг Аллы Пугачевой показал редкое фото с ней – как она выглядит в жизни
На своей странице в соцсетях Кирилл подвел итоги года и показал фотографии с близкими друзьями, которые он делал на протяжении всего 2024 года. «2024. Приятные моменты. Чудесные встречи. Прекрасные воспоминания», - подписал пост режиссер Кирилл Серебрянников.
На одном из кадров засветилась и Примадонна в домашней обстановке, в ее руках было мороженное, а режиссер угощался конфетой. Певица была в черных очках с полукруглой оправой, на душки которых прикреплена элегантная золотая цепочка. У Примадонны сделан легкий макияж глаз. Пугачева надела светлую джинсовую куртку. Также в глаза бросается аккуратный розовый маникюр в стиле френч.
Поклонники режиссера остались в восторге от такого снимка.
«Алла Борисовна!!» - пишет кто-то.
Также в серии фотографий засветился и актер Данила Козловский, Аугуст Диль, писатель Виктор Ерофеев, Лия Ахеджакова, итальянский кинорежиссер Лука Гуаданьино и многие другие.