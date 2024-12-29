Бейонсе приняла важное решение о будущем с Jay-Z, после того как рэпера обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

Но если тогда теории заговора выглядели не слишком убедительно - все-таки искать улики в текстах песен такое себе занятие, - то после судебного иска против рэпера ситуация кардинально изменилась.

И пока сам Jay-Z обвинения в изнасиловании 13-летней жертвы категорически отрицает, Бейонсе стоит перед непростым выбором: оставаться с мужем до конца или попытаться избавиться от любых ассоциация с супругом, которого подозревают в столь тяжком преступлении.

Как рассказал инсайдер изданию Daily Mail, поп-дива тяжело переживает ситуацию, в которую попал ее муж и вся их семья вместе с ним. Особенно певицу расстраивает тот факт, что жертвой чудовищного преступления якобы была практически ровесница их с Jay-Z 12-летней дочери Блю Айви.

«Бейонсе расстроена и обеспокоена обвинениями, выдвинутыми против ее мужа. Она верит ему на 1000 процентов. Но это очень стрессово - не только потому, что происходит на виду у общественности, но и потому, что для матери дочери в том же возрасте, в каком была обвинительница в то время, это душераздирающе», - поделился источник таблоида.

Впрочем, несмотря на эти переживания и слухи о скором разводе, покидать мужа Бейонсе, похоже, не спешит. «Она ничего не может сделать, кроме как поддержать своего мужчину и быть рядом, пока юридическая сторона дела идет своим чередом. Это борьба, и для нее утомительно пытаться думать о том, как исправить ситуацию, особенно когда мало что может повлиять на общественное восприятие», - рассказал инсайдер.

Другой источник отметил, что судебное дело уже вызвало у певицы массу «эмоциональных потрясений». По его словам, сначала Бейонсе планировала публично доказать всем, какой ее муж на самом деле хороший человек, но теперь выбрала другую тактику. «Она знает, что должна отпустить эту ситуацию и больше не пытаться вмешиваться, потому что на самом деле это ее вообще не касается», - поделился инсайдер.