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ВАУ! 51-летняя Хайди Клум снялась в кружевном белье на фоне заснеженных деревьев

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Фото статьи
Фото: MICHAEL TRAN

Супермодель и популярная телеведущая Хайди Клум показала фигуру в кружевном нижнем белье. Клум разместила видео в Instagram на фоне заснеженных деревьев.

51-летняя Хайди Клум позировала в красном комплекте белья, который состоял из кружевного бюстгальтера и стрингов. Супермодель была запечатлена с распущенными немного волнистыми волосами на балконе с видом на заснеженные деревья.

На видео она берет снег, который лежал на балконе, сделала снежок и улыбнувшись кинула его в камеру. «Есть ли у вас традиция в новогоднюю ночьДля меня ... это красное кружевоУдачи»​, - подписала видео супермодель.

Судя по публикациям супермодели, она находится где-то в горах на снежном курорте, где катается на лыжах со своим мужем - Томом Каулитцем.

На днях Хайди Клум снялась в откровенном образе. Супермодель предстала перед камерой в черном прозрачном топе, который сочетала с мини-юбкой, кружевными колготками и меховыми сапогами. Клум стояла у камина с распущенными волосами и макияжем с черной подводкой.

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