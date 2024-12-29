Звезда TikTok из Южной Африки Беандри Бойсен умерла после тяжелой борьбы с прогерией - редким заболеванием, которое вызывало ускоренное старение, заставляя ее стареть на восемь лет за каждый прожитый год. Ей было всего 19 лет.
В ЮАР в возрасте 19 лет скончался известный блогер
Мать блогера, Беа Бойсен, подтвердила уход дочери в группе Facebook, посвященной жизни Беандри, сообщает New York Post.
«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Беандри Бойсен, одной из самых любимых и вдохновляющих девушек Южной Африки», - написала скорбящая мать. «Беандри была известна не только своей яркой личностью и заразительным смехом, но и как последний человек в Южной Африке, проживший с редким генетическим заболеванием - прогерией».
Беа добавила: «Она стала символом осведомленности о прогерии и других особых нуждах детей, используя свою уникальную силу духа для вдохновения тысяч людей по всему миру. Она никогда не сдавалась в своей борьбе».
За несколько месяцев до своей кончины подросток, весившая всего 12 килограммов, успешно перенесла операцию на открытом сердце и с нетерпением ждала возможности провести праздники со своими родителями.
Перед своей смертью Беандри собрала более 269 200 подписчиков в TikTok. Некоторые из ее самых популярных видеороликов показывали, как она пародирует пение под популярные хиты.
Синдром прогерии Хатчинсона-Гилфорда - это генетическое заболевание, характеризующееся быстрым старением, остеопорозом, делающим кости хрупкими и подверженными переломам.
@jomini Rest In Peace my sweetheart friend. I will miss you alot. @❤️🔥bb_unique_reborn❤️🔥 ♬ In The Stars - Benson Boone