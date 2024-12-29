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В ЮАР в возрасте 19 лет скончался известный блогер

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Звезда TikTok из Южной Африки Беандри Бойсен умерла после тяжелой борьбы с прогерией - редким заболеванием, которое вызывало ускоренное старение, заставляя ее стареть на восемь лет за каждый прожитый год. Ей было всего 19 лет.

Мать блогера, Беа Бойсен, подтвердила уход дочери в группе Facebook, посвященной жизни Беандри, сообщает New York Post.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Беандри Бойсен, одной из самых любимых и вдохновляющих девушек Южной Африки», - написала скорбящая мать. «Беандри была известна не только своей яркой личностью и заразительным смехом, но и как последний человек в Южной Африке, проживший с редким генетическим заболеванием - прогерией».

Беа добавила: «Она стала символом осведомленности о прогерии и других особых нуждах детей, используя свою уникальную силу духа для вдохновения тысяч людей по всему миру. Она никогда не сдавалась в своей борьбе».

За несколько месяцев до своей кончины подросток, весившая всего 12 килограммов, успешно перенесла операцию на открытом сердце и с нетерпением ждала возможности провести праздники со своими родителями.

Перед своей смертью Беандри собрала более 269 200 подписчиков в TikTok. Некоторые из ее самых популярных видеороликов показывали, как она пародирует пение под популярные хиты.

Синдром прогерии Хатчинсона-Гилфорда - это генетическое заболевание, характеризующееся быстрым старением, остеопорозом, делающим кости хрупкими и подверженными переломам.

@jomini Rest In Peace my sweetheart friend. I will miss you alot. @❤️‍🔥bb_unique_reborn❤️‍🔥 ♬ In The Stars - Benson Boone

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