ГОРОСКОП НА 30 ДЕКАБРЯ У Овнов начало дня пройдет очень плодотворно, а Стрельцам стоит обсудить с близкими планы на будущее

Стрелец

Начало дня будет благоприятным: интересным и вдохновляющим. Это подходящее время для того, чтобы взяться за новое дело; вы отлично с ним справитесь, быстро получите нужный результат. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за помощью и советами. Вы стараетесь никому не отказывать. Вторая половина дня проходит спокойнее. Это время не открывает головокружительных возможностей, зато дает возможность отдохнуть, восстановить силы, пообщаться со старыми знакомыми. Стоит обсудить с близкими планы на ближайшее будущее.

Козерог

Благоприятный день для общения. Можно поговорить о работе или обсудить какие-то личные дела, это в любом случае будет полезно. Вы быстро находите общий язык даже с самыми разными людьми. Те, кто прежде не понимал вас или недооценивал, поймут, что были неправы. Могут удачно решиться финансовые вопросы, тревожившие вас в последнее время. Это подходящий день для покупок: удается выбрать вещи, которые будут радовать и вас, и ваших близких. У некоторых Козерогов появляются отличные идеи, касающиеся бизнеса. В ближайшее время их удастся воплотить в жизнь.

Водолей

Отличный день для того, чтобы взяться за новые дела. Вы быстро учитесь всему, что нужно, добиваетесь нужных результатов. Возможны полезные знакомства, встречи с людьми, которые позже окажут вам важные услуги. Интуиция подсказывает, с кем стоит делиться идеями и планами, а кому о них пока лучше не знать. Радует общение с людьми, которые хорошо знают вас, разделяют ваши интересы, понимают, к чему вы стремитесь. Легко договориться об общих планах. Поначалу они могут у кого-то вызывать скепсис, но вскоре становится совершенно ясно: все получится.

Рыбы

Удачный и очень интересный день. Не все складывается так, как можно было ожидать, и вас это радует: можно импровизировать, пробовать что-то новое, воплощать в жизнь то, что было задумано раньше. Необычные идеи оказываются удачными; знакомые и друзья рады помочь в их реализации. Хотя дел больше, чем обычно, усталости вы не чувствуете. Вечером будет возможность побывать в каких-то интересных местах, посетить мероприятия, о которых вы много слышали. Это время подходит для встреч с тем, кому вы хотели бы понравиться. Произвести хорошее впечатление будет нетрудно.