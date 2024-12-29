Вера Брежнева вернулась в Украину и показала интерьер своего дома

Так, исполнительница в канун праздников сообщила фанам, что приехала в Украину. В частности, показала свой путь из Польши в Киев и призналась, что не могла дождаться встречи с родными стенами. Так что по приезду сразу поделилась с юзерами в Instagram фото из своего дома.

На изображении артистка засветила свой интерьер и показала, как ее помещение уже было украшено к грядущим праздникам. Так, на фотографии виднеется новогодняя елка. Зеленая красавица Брежневой задекорирована разнообразными игрушками и гирляндой. По словам Веры, в Украине она будет на протяжении всех новогодних праздников.

Фото: instagram.com/ververa

«Время в пути пролетело незаметно и вот, наконец, дома. Каникулы дома», - написала звезда.

В комментариях пользователи желают ей хорошего отдыха и поздравляют с наступающими праздниками.

Также Брежнева поделилась сообщением от мобильного оператора, которое она получила, когда пересекла границу.

«Обожаю получать эти сообщения», - написала артистка.

Фото: instagram.com/ververa