Знаменитая модель и лицо бренда L'Oreal трагически погибла в США

Два медика были доставлены в больницу Дойлстауна для лечения после воздействия газа, а офицеру полиции округа Солбери оказали помощь на месте. По словам представителей властей, состояние всех троих стабильно.

Согласно публичным записям, Райан Хэддон и Уолтер Блюкас приобрели этот дом в 2012 году за чуть более 1 миллиона долларов. Блюкас в нескольких интервью рассказывал, что занимается реставрацией дома, построенного в 1711 году.

Бывший баскетболист Университета Уэйк Форест, Блюкас продолжил карьеру в Голливуде и снялся в сериале «Баффи - истребительница вампиров» в роли Райли, одного из возлюбленных Баффи. Он также появлялся в сериалах «Голубая кровь» и «Место преступления: расследование», а также исполнял главные роли в сериалах «Терапия» и «Женщины-убийцы». В фильме «Дочка президента» он сыграл возлюбленного героини, которую исполнила Кэти Холмс, играя дочь президента США, роль которого исполнил Майкл Китон.

В интервью на канале Hallmark, продвигая фильм 2016 года «Операция Рождество», Блюкас рассказал о реставрации старинной собственности вместе с женой и детьми.

«Этот дом был построен еще до рождения Джорджа Вашингтона... это поразительно, и это способ оставаться творчески вдохновленным, когда я не снимаюсь», - сказал он ведущим Марку Стайнсу и Дебби Матенопулос. Родившийся в Батлере, штат Пенсильвания, Блюкас отметил, что хотел быть ближе к семье, поэтому переехал обратно на Восточное побережье.

«Это единственная часть США, где есть такая архитектура: старинные каменные амбары и дома», - сказал он. «Я знал, что это будут проекты на всю жизнь, и так оно и есть».

Семья жила в гостевом домике на территории, пока основной дом находился в стадии реставрации. Затем они завели животных, таких как курицы и кролики, упомянул он в интервью.

Райан Хэддон сейчас работает лайф-коучем и гипнотерапевтом, согласно её профилям в социальных сетях. Ранее она была замужем за актером Кристианом Слейтером, у них двое общих детей.