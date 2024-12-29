Знаменитая модель и лицо бренда L'Oreal трагически погибла в США

Модель Дейл Хэддон умерла, еще один человек был госпитализирован после утечки угарного газа в доме в округе Бакс, штат Пенсильвания, в пятницу, сообщили власти. Согласно документам, дом принадлежит дочери Хэддон, бывшей журналистке Райан Хэддон, и мужу Райан, актеру Марку Блукасу, пишет CBSnews.
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Полиция округа Солбери сообщила, что власти начали расследование на территории участка в блоке 6900 по Филлипс Милл Роуд после того, как житель позвонил в 911 около 6:30 утра, чтобы сообщить, что 76-летний мужчина потерял сознание на первом этаже отдельно стоящего офисного здания или пристройки для родственников. Полиция идентифицировала мужчину как Уолтера Дж. Блюкаса из Эри, штат Пенсильвания.
Бригада скорой помощи и спасателей из Ламбертвилля и Нью-Хоуп прибыла на место первой и вывела мужчину из здания. Уолтер Блюкас был доставлен в Университетскую больницу Роберта Вуда Джонсона в Нью-Джерси, где он находится в критическом состоянии, сообщили в полиции.
Вторую жертву, 76-летнюю женщину, которую позже идентифицировало бюро коронера округа Бакс как Дейл Хэддон, обнаружили мертвой в спальне на втором этаже пристройки.
Дейл Хэддон стала известной в 1970-х и 1980-х годах как супермодель, а позже стала послом гуманитарной организации ЮНИСЕФ. Она также основала WomenOne - некоммерческую организацию, базирующуюся в Нью-Йорке, которая занимается созданием образовательных возможностей для девочек и женщин, согласно информации на её сайте.
Пожарная компания New Hope Eagle Volunteer обнаружила в здании высокий уровень угарного газа, сообщили в полиции.
«Предварительное расследование показывает, что неисправность отопительного устройства привела к утечке большого количества угарного газа в каретном домике», - заявил детектив сержант Джонатан Корецкий.
В субботу полиция уточнила, что, по их мнению, утечка угарного газа произошла из-за дефекта дымохода и выхлопной трубы газовой системы отопления.
Два медика были доставлены в больницу Дойлстауна для лечения после воздействия газа, а офицеру полиции округа Солбери оказали помощь на месте. По словам представителей властей, состояние всех троих стабильно.
Согласно публичным записям, Райан Хэддон и Уолтер Блюкас приобрели этот дом в 2012 году за чуть более 1 миллиона долларов. Блюкас в нескольких интервью рассказывал, что занимается реставрацией дома, построенного в 1711 году.
Бывший баскетболист Университета Уэйк Форест, Блюкас продолжил карьеру в Голливуде и снялся в сериале «Баффи - истребительница вампиров» в роли Райли, одного из возлюбленных Баффи. Он также появлялся в сериалах «Голубая кровь» и «Место преступления: расследование», а также исполнял главные роли в сериалах «Терапия» и «Женщины-убийцы». В фильме «Дочка президента» он сыграл возлюбленного героини, которую исполнила Кэти Холмс, играя дочь президента США, роль которого исполнил Майкл Китон.
В интервью на канале Hallmark, продвигая фильм 2016 года «Операция Рождество», Блюкас рассказал о реставрации старинной собственности вместе с женой и детьми.
«Этот дом был построен еще до рождения Джорджа Вашингтона... это поразительно, и это способ оставаться творчески вдохновленным, когда я не снимаюсь», - сказал он ведущим Марку Стайнсу и Дебби Матенопулос. Родившийся в Батлере, штат Пенсильвания, Блюкас отметил, что хотел быть ближе к семье, поэтому переехал обратно на Восточное побережье.
«Это единственная часть США, где есть такая архитектура: старинные каменные амбары и дома», - сказал он. «Я знал, что это будут проекты на всю жизнь, и так оно и есть».
Семья жила в гостевом домике на территории, пока основной дом находился в стадии реставрации. Затем они завели животных, таких как курицы и кролики, упомянул он в интервью.
Райан Хэддон сейчас работает лайф-коучем и гипнотерапевтом, согласно её профилям в социальных сетях. Ранее она была замужем за актером Кристианом Слейтером, у них двое общих детей.