ФОТО Американская актриса Ребел Уилсон вновь женилась на латвийском дизайнере

Австралийская актриса Ребел Уилсон во второй раз женилась на дизайнере Рамоне Агрума в родной Австралии. Праздничными кадрами звезда экрана делится в Instagram.

Ребел рассказала, что ее сестра Либерти организовала свадьбу, на которой присутствовали их ближайшие родственники и друзья.

«Моя сестра Либерти организовала нашу законную свадьбу в Сиднее!» - написала звездная невеста.

На фотографиях Ребел Уилсон выглядела стильно в розовом платье с открытыми плечами, когда позировала с Рамоной в гавани Сиднея.

Они также позировали с бабушкой актрисы Гар, когда наслаждались праздничной трапезой после церемонии.

«Это означало, что моя 94-летняя бабушка Гар могла приехать, и для нас было очень особенным, что она была вовлечена», - добавила актриса.

Звезда экрана, которая родилась в Сиднее, совершила каминг-аут в 2022 году.

«Я думала, что ищу принца Диснея... но, возможно, мне действительно нужна была принцесса Диснея», - написала она тогда.

Уже в ноябре 2022 года с помощью суррогатной матери родилась дочь Ройс.

Ребел и Рамона впервые поженились на Сардинии, Италия, 28 сентября. По слухам, пара планировала узаконить свои отношения летом 2025 года, однако решила перенести дату раньше.