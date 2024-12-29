Певица Граймс (настоящее имя - Клэр Буше) высказалась об отношениях с 53-летним миллиардером Илоном Маском на фоне суда за опеку над их общими детьми и слухов о том, что предприниматель не дает ей видеться с ними, пишет Spletnik.
Канадская певица заявила, что «сбежала» от Илона Маска и все-таки забрала одного ребенка
У 36-летней Граймс случилась перепалка в X c рэпершей Азилией Бэнкс, с которой у нее давний конфликт. Сначала Граймс репостнула мем, в котором головы обеих девушек были прифотошоплены к телам Глинды и Эльфабы из фильма «Злая».
«Ты пытаешься выставить меня злодейкой после того, как тебя бросили, [тебе] изменили, твоих детей похитили, тебя обманывает секретарь Илона», - отреагировала на это Бэнкс. Она также заявила, что Маск «извлек яйцеклетки» у Граймс и сфотографировал процесс ее кесарева сечения, что назвала «пиком ошибок белой женщины».
В 2023 году Граймс рассказывала, что после ее первых родов Маск отправил снимки с ее операции кесарева сечения друзьям и родственникам. Певица тогда отметила, что была расстроена поступком миллиардера.
На слова рэперши Граймс заявила, что сама стала инициатором разрыва отношений, а ее ребенок находится рядом с ней. «Меня не "бросили". Я сбежала. Мой удивительный ребенок спит рядом со мной в моей кровати, я влюблена. Никаких сожалений. Жизнь прекрасна настолько, насколько ты хочешь, чтобы она была такой», - написала она.
Очевидно, в посте речь идет о ее старшем сыне, снимки с которым она иногда выкладывает в соцсетях. При этом не известно, где находятся ее младшие дети от Маска, за опеку над которыми она также судится с бизнесменом.
В сентябре 2023 года певица Граймс опубликовала пост в соцсети X, где заявила, что Маск не позволяет ей видеться с детьми, однако позже удалила его. Она также рассказала, что пять месяцев не видела детей, и пожаловалась на несправедливые законы на фоне продолжающегося суда по опеке. При этом Маск в последнее время регулярно выходит в свет с первым общим сыном от певицы - четырехлетним X Æ A-XII.
Граймс и Маск начали встречаться в 2018 году, однако спустя три года они расстались. У бывших партнеров также есть трехлетняя дочь Экса Дарк Сидерель и годовалый сын Техно Механикус, которых уже после их расставания родили суррогатные матери. Всего у бизнесмена, признанного недавно самым богатым человеком планеты, сейчас по меньшей мере 11 детей.