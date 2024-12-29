Канадская певица заявила, что «сбежала» от Илона Маска и все-таки забрала одного ребенка

У 36-летней Граймс случилась перепалка в X c рэпершей Азилией Бэнкс, с которой у нее давний конфликт. Сначала Граймс репостнула мем, в котором головы обеих девушек были прифотошоплены к телам Глинды и Эльфабы из фильма «Злая».

«Ты пытаешься выставить меня злодейкой после того, как тебя бросили, [тебе] изменили, твоих детей похитили, тебя обманывает секретарь Илона», - отреагировала на это Бэнкс. Она также заявила, что Маск «извлек яйцеклетки» у Граймс и сфотографировал процесс ее кесарева сечения, что назвала «пиком ошибок белой женщины».

В 2023 году Граймс рассказывала, что после ее первых родов Маск отправил снимки с ее операции кесарева сечения друзьям и родственникам. Певица тогда отметила, что была расстроена поступком миллиардера.​

На слова рэперши Граймс заявила, что сама стала инициатором разрыва отношений, а ее ребенок находится рядом с ней. «Меня не "бросили". Я сбежала. Мой удивительный ребенок спит рядом со мной в моей кровати, я влюблена. Никаких сожалений. Жизнь прекрасна настолько, насколько ты хочешь, чтобы она была такой», - написала она.