«Ты был лучшим отцом в мире»​: Анна Седокова опубликовала душераздирающие сообщения сына, адресованные Янису Тимме

В своих соцсетях она опубликовала сообщения своего 7-летнего сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова, адресованные Тимме.

Фото: Скриншот истории в Instagram

В переписке можно увидеть, что мальчик относился к Янису как к отцу. «Ты умер? Но я все равно люблю тебя. Я всегда буду носить номер 6. Ты был лучшим отцом в мире», - пишет Гектор. Перед этим он отправил Тимме множество эмодзи в виде сердца. 42-летняя Седокова сопроводила пост обращением к умершему экс-супругу: «Как же ты так смог? У тебя же дети». Она призвала поклонников ценить свою жизнь хотя бы ради близких.

Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря - в день рождения Анны Седоковой, спортсмену было 32 года. В последние время у баскетболиста было множество проблем как в личной жизни, так и в работе: его брак распался, у него появились финансовые трудности. Перед смертью он записал Седоковой голосовые сообщения и оставил комментарий под ее постом в соцсетях.

После случившегося многие стали критиковать певицу и обвинять ее в том, что она сначала разрушила карьеру Тиммы, а потом бросила его. Например, бывший тренер Яниса утверждал, что Анна «уничтожила» его как игрока, а его друг считает, что Тимма был «одержим» Седоковой.

Первая жена Яниса Сана Оша, от которой у него есть сын Кристиан, заявила, что Седокова растратила деньги покойного баскетболиста. По ее словам, ее шокировало то, что Тимма перед смертью брал деньги в долг и жил в хостеле, ведь после расставания с ней он был миллионером.

Ранее Оша подала в суд на Тимму из-за долгов по алиментам на их сына. Чтобы выплатить их, как пишет Mash, Янис перед смертью одолжил у Седоковой почти 10 тысяч евро. Сама Анна призвала общественность не верить людям, которые комментируют в СМИ ее брак с Тиммой: «Настоящие друзья сейчас скорбят и приносят соболезнования маме, а не раздают интервью».