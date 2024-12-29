ФОТО «Одна железная ель у нас в лесу!» На Сааремаа внимание жителей привлекает крайне необычная конструкция

У дамбы в проливе Вяйкевяйн на Сааремаа появилась оригинальная «елка» - высоковольтный столб, на который повесили украшения. «Талантливо выполнено», - комментируют пользователи социальных сетей. Хейки Хансо, украсивший столб, говорит, что это спонтанное решение придало рождественскому времени особый смысл.
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Дамба в проливе Вяйкевяйн соединяет остров Муху с Сааремаа. Именно здесь установлена опора, украшенная разноцветными шарами, которая привлекает взгляды прохожих. Фотографии декорированного столба заполонили соцсети.