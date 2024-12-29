СЛОВЕСНАЯ ПЕРЕПАЛКА Мэрилин Керро дала отпор критике, которая ее настигла: «Если я осмелюсь отказаться, меня публично высмеют»

Бывший ведущий популярного шоу Eesti selgeltnägijate tuleproov ​ Урмас Ээро Лийв в интервью Eesti Ekspress прямо заявил, что не верит в способности работающих в Эстонии магов, поскольку никто из них не предсказал ни пандемию COVID-19, ни войну в Украине. «Что касается Керро, это абсолютно пустой пузырь», - сказал Лийв.

Марилин Керро не оставила без внимания это резкое высказывание и выразила свое мнение по этому поводу на своей странице в Facebook. Особенно ее огорчает тот факт, что ее дети затрагиваются тем, что говорят о ней.

«С годами я поняла, что сколько бы ты ни отдавал, ты никогда не будешь достаточно хорош для других. Немало "известных" людей даже обращались к моим близким с просьбой, чтобы я приняла и решила их проблемы, потому что я просто не отвечаю на письма или сообщения, если чувствую, что человек мне не близок», - пишет Керро в Facebook.

«То же самое я чувствовала и в кругу друзей. Если я помогаю своим даром, все становятся большими друзьями, но стоит мне осмелиться сказать "НЕТ", как начинаются публичные насмешки, и люди исчезают. Спросите себя: вы выполняете для "друзей" бесплатную работу? В моем случае многие "друзья" считают, что это не работа, и мои услуги должны быть бесплатными. Однако если я пользуюсь их услугами, я, конечно, плачу полную стоимость».

«Став матерью, я больше не боюсь прямо говорить и высказывать свое мнение. Последние 7 лет я, прежде всего, мать для своих детей и намерена держать это в своих главных приоритетах. Мне неинтересно злорадствовать или держать злобу на тех, кого я не знаю или кто убежал после моего "НЕТ". Ах, эти телевизионные личности, их мелочные проблемы и отчаявшиеся фотографы, которые хотят возвыситься за твой счет, и еще многое другое, кого только не встретишь. Караван все равно идет дальше, так оставьте меня в покое и дайте мне спокойно жить и работать», - написала Керро в своем посте.