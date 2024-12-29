ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто воспользовался последним шансом и сфотографировался в фотодоме на рождественской ярмарке в Таллинне

Таллиннская рождественская ярмарка была открыта с 22 ноября по 27 декабря.

На ярмарке находился удивительно красивый фотодом, где на фоне украшений бренда ShiShi все желающие могли позировать перед камерой.

В первое воскресенье Адвента прибыл долгожданный Санта-Клаус, который останется в своем домике до закрытия рождественского рынка. Пожелания можно было опустить в почтовый ящик у его домика.

В центре рождественского рынка на Ратушной площади в этом году возвышается почти 16-метровая пышная ель, привезенная в столицу из волости Саку.

Елка украшена тысячами рождественских огней, которые создавали волшебную атмосферу традиционному таллиннской рождественской ярмарке, которая в этом году дарила впечатления как взрослым, так и детям.

Смотрите, кто сделал фотографии в последний день работы рождественской ярмарки: