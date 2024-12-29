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Курьер во Флориде 14 раз ранила ножом беременную женщину из-за маленьких чаевых

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis Youtube'i videost

В городке Киссимми, штат Флорида, 22-летняя доставщица пиццы Брианна Альвело напала на беременную женщину с ножом из-за того, что та оставила ей только два доллара чаевых.

В минувшее воскресенье, 22 декабряМелинда Ирзарри заказала пиццу для себя, своего возлюбленного и ребенка в номер мотеля во Флориде, сообщают ABC News и WKMG News 6 ClickOrlando. В тот же вечер 22-летняя Брианна, доставившая пиццу, нанесла Мелинде в общей сложности 14 ножевых ранений.

По данным ABC News, стоимость заказа Мелинды Иризарри в Marcos Pizza Shop составляла 33,1 доллара. Она дала курьеру 50 долларов наличными и попросила сдачи. Альвело сказала, что по правилам ресторана, сдача клиентам не выдается. Тогда Иризарри заплатила ей мелкими купюрами и добавила 2 доллара чаевых.

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