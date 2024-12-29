Опытный пилот назвал лучший день недели для покупки дешевых авиабилетов

Тем временем, опытный пилот рассказал рассказал туроператору Ski Vertigo, что вечер воскресенья – один из лучших периодов для покупки дешевых билетов на самолеты, пишет Daily Express.

Также пилот выделил пять убедительных причин, по которым бронирование рейса с вылетом в воскресенье может привести к значительной экономии:

Меньше бизнес-туристов. Деловые путешественники обычно вылетают в будние дни, особенно в понедельник утром и в пятницу днем, в соответствии с рабочим графиком. К вечеру воскресенья большинство уже окончательно определились со своими планами на предстоящую неделю, что означает снижение спроса и, соответственно, цен.

«Эта тенденция наблюдается во всем мире, поэтому, если вы хотите получить выгодную сделку на рейс, воскресный вечер – ваша золотая возможность», - поясняет пилот.

Корректировка цен на выходные. По словам эксперта, аиакомпании часто корректируют свои тарифы в течение выходных, реагируя на тенденции бронирования предыдущей недели. К воскресному вечеру они стремятся изменить цены, чтобы заполнить все оставшиеся места на предстоящую неделю.

Горящие предложения. Чтобы избежать пустых мест, авиакомпании, как правило, предлагают горящие предложения на выходные. К воскресному вечеру они могут выпустить эти сниженные тарифы, чтобы гарантировать, что как можно больше мест будет заполнено до начала новой недели.

Оптимальное окно бронирования. Многие эксперты сходятся во мнении, что бронирование билетов за несколько недель до вылета приводит к лучшим ценам, и это правило действует во всем мире.

«Для путешественников из Великобритании бронирование билетов в воскресенье вечером в течение оптимального окна бронирования за 30-45 дней до вылета может привести к значительной экономии. Этот временной интервал позволяет путешественникам воспользоваться лучшими доступными тарифами до того, как цены начнут расти по мере приближения даты вылета», - говорит пилот.

Меньше конкуренции со стороны пассажиров. В воскресенье вечером обычно спадает ажиотаж ранних бронирований, что приводит к снижению конкуренции за доступные рейсы. В результате авиакомпании, сталкиваясь с меньшей активностью бронирования, с большей вероятностью предложат более выгодные предложения, чтобы привлечь оставшийся пул путешественников.