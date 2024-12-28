Стюардесса рассказала о секретном правиле, по которому пассажиру могут отказывать в посадке

Но также команда самолета обращает внимание на состояние здоровья всех пассажиров и, если возникает подозрение о наличии серьезных проблем, путешественнику даже могут отказать в посадке, рассказала опытная стюардесса в комментарии Sun Travel.

«Мы хотим присматривать за всеми, кто выглядит нездоровым. Некоторые люди летают, когда им на самом деле не следует этого делать, и мы имеем полное право высадить кого-то из самолета, если он выглядит слишком болезненно», - поясняет она.

По ее словам, бортпроводники совершенно не хотят, чтобы болезнь распространялась по салону среди пассажиров. А поскольку у них не так много времени между посадкой людей в самолет и его взлетом, им очень часто приходится быстро принимать решения о том, подходят ли пассажиры для полета или нет.