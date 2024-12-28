УХ! Солист группы Måneskin снялся в портупее на голое тело

Солист группы Måneskin позировал в черной портупее на голое тело, где были видны все его татуировки.

На других снимках поверх портупеи был надет костюм в цвете пыльная роза, который расстегнули для снимков. Образ также дополнили круглые серьги. Певцу сделали укладку ​в «мокром» стиле и легкий макияж.

Итальянская рок-группа Maneskin основана в 2015 году вокалистом Дамиано Давидом, басисткой Викторией Де Анжелис, гитаристом Томасом Раджи и барабанщиком Итаном Торкио. Мировая известность пришла к музыкантам после победы на конкурсе «Евровидение-2021».

Недавно группа объявила о паузе в творчестве. Солист коллектива - музыкант Дамиано Давид - дал комментарий относительно возможного распада группы. Заявление прозвучало во время эфира на итальянском телевидении. Певец заявил, что хочет сосредоточиться на сольной карьере. Он указал, что участники группы приняли совместное решение о паузе, чтобы каждый из них мог переосмыслить творчество группы и решить, куда двигаться дальше.

Официального заявления о распаде Maneskin не было, но перерыв на неопределенный срок и сольные проекты каждого из музыкантов ставят под вопрос будущее группы.