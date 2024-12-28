ВИДЕО Бритни Спирс вернулась к танцам в белье после встречи с сыновьями

Бритни Спирс танцевала перед камерой в черном кружевном белье. Волосы она распустила и сделала макияж с черной подводкой. Она сделала несколько откровенных движений.

«Она, ее нижнее белье и видеозаписи вызывают тревогу. Ей нужно подумать о том, как ее поведение влияет на ее сыновей», - написал кто-то.

«Ей досталась вся эта слава и богатство от пения, а на самом деле она хотела быть только стриптизершей! Действительно, позор», - добавил другой пользователь.

Накануне Бритни Спирс впервые за два года увидела сыновей. Певица выложила видео, в котором была запечатлена с одним из своих сыновей.

В 2004 году Бритни Спирс вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, однако в статусе супругов они пробыли всего 55 часов. Вторым мужем певицы стал танцор Кевин Федерлайн: они поженились в 2004-м, а уже в 2007-м развелись. У них есть двое сыновей: 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Джеймс.