В последние месяцы Кристина Орбакайте провела время в Америке, где радовала публику не только своими выступлениями, но и семейными праздниками. Певица отмечала Рождество с мужем Михаилом Земцовым и 12-летней дочерью Клавдией, пишет Teleprogramma.
Кристина Орбакайте отметила Рождество в одном из баров Нью-Йорка
Вместе они украшали рождественскую елку и посещали католическую церковь. Кристина пожелала всем теплоты и радости в этот святой день.
Однако праздник не ограничился только домашними стенами.
На днях развеселая Кристина Орбакайте была замечена в одном из баров Нью-Йорка, где она весело кружилась в танце, наслаждаясь атмосферой и весельем Рождества. Кристина Орбакайте отплясывала прямо между столиками.
Недавно Кристина также покорила американскую сцену, организовав тур по США, посетив такие города, как Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и другие.
Орбакайте с дочерью также посетили церковную службу и записали короткое видео. «Девочки-католички», - подписала певица пост.