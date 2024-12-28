Кристина Орбакайте отметила Рождество в одном из баров Нью-Йорка

Вместе они украшали рождественскую елку и посещали католическую церковь. Кристина пожелала всем теплоты и радости в этот святой день.

Однако праздник не ограничился только домашними стенами.

На днях развеселая Кристина Орбакайте была замечена в одном из баров Нью-Йорка, где она весело кружилась в танце, наслаждаясь атмосферой и весельем Рождества. Кристина Орбакайте отплясывала прямо между столиками.

Недавно Кристина также покорила американскую сцену, организовав тур по США, посетив такие города, как Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и другие.

Орбакайте с дочерью также посетили церковную службу и записали короткое видео. «​Девочки-католички», - подписала певица пост.