Друг Яниса Тиммы Марк Пугачев после прощания с ним вновь жестко высказался об Анне Седоковой. Он заявил, что певица изменяла баскетболисту, спортсмен об этом знал, дико страдал, но из-за одержимости женой все ей прощал, пишет Super.
Друг Яниса Тиммы подробно рассказал об изменах Анны Седоковой мужу и как баскетболист это переживал
Более того, по словам Пугачева, у Анны, которую он назвал ведьмой, якобы была интрижка на проекте «Выжить в Дубае», который она быстро покинула из-за травли со стороны других участников. Марк отметил, что это не показали в эфирах, но Янис получил все видео.
«Любила ли его Аня? Нет! Нет, и еще раз нет! Любила только его деньги! Любовь не проходит, когда заканчиваются деньги и появляются трудности. Когда любовь настоящая, люди, а особенно супруги, пытаются восстановить отношения и поддерживают в трудный момент... Он прощал все ее походы налево. Он отказывался в это верить, продолжая носить ее на руках. Она выжала из него все, что могла: любовь, карьеру, молодость, жизнь. Оставила его с пустым кошельком и разбитой душой... Янис задавал себе вопросы: "Как так можно?" И оказалось, что можно», - написал друг Яниса Тиммы в своем Telegram-канале.
Марк подчеркнул, что его утверждения не голословны: «Я знаю, о чем говорю. У меня есть факты и доказательства, фотки, видео».
Сама Анна пока никак не отреагировала на обвинения Марка Пугачева. На прощание с Янисом в Ригу она не приехала — артистка все еще лежит в больнице с нервным срывом.