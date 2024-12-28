Друг Яниса Тиммы подробно рассказал об изменах Анны Седоковой мужу и как баскетболист это переживал

Более того, по словам Пугачева, у Анны, которую он назвал ведьмой, якобы была интрижка на проекте «Выжить в Дубае», который она быстро покинула из-за травли со стороны других участников. Марк отметил, что это не показали в эфирах, но Янис получил все видео.

«Любила ли его Аня? Нет! Нет, и еще раз нет! Любила только его деньги! Любовь не проходит, когда заканчиваются деньги и появляются трудности. Когда любовь настоящая, люди, а особенно супруги, пытаются восстановить отношения и поддерживают в трудный момент... Он прощал все ее походы налево. Он отказывался в это верить, продолжая носить ее на руках. Она выжала из него все, что могла: любовь, карьеру, молодость, жизнь. Оставила его с пустым кошельком и разбитой душой... Янис задавал себе вопросы: "Как так можно?" И оказалось, что можно», - написал друг Яниса Тиммы в своем Telegram-канале.