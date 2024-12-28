16-летняя звезда кассового боевика погибла в ДТП: подробности

Молодой американский актер Хадсон Мик умер в возрасте 16 лет в ДТП. Он известен по роли детской версии главного героя в американо-британском криминально-комедийном фильме «На драйве». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что авария произошла 19 декабря в штате Алабама. 16-летний актер упал на дорогу с движущегося транспортного средства и получил несовместимые с жизнью травмы, сказал заместитель главного коронера (следователя, расследующего обстоятельства смерти) Билл Йейтс местному новостному агентству.

Хадсона доставили в местную больницу, и он «мирно» умер в субботу 21 декабря, говорится в некрологе на веб-сайте Searcy Funeral Homes.

Также журналисты сообщают, что полиция расследует обстоятельства смерти парня.

В некрологе отмечается, что во время учебы в школе Мик играл в футбольной команде. увлекался водными видами спорта, путешествиями.

Перед тем, как получить роль детской версии Эдгара Райта, главного героя фильма 2017 года «На драйве», Хадсон успел сняться в нескольких второстепенных ролях на телевидении и в короткометражных фильмах. Боевик с Энселом Элгортом в главной роли стал кассовым хитом, и карьера Мика пошла вверх. После этого он сыграл в сериалах «МакГайвер» и «Наследство».

У Хадсона остались родители, старший брат и бабушки. Прощание с Миком состоится 28 декабря в мемориальной баптистской церкви Доусона в штате Алабама.