Бывший строитель, напавший на пожилую женщину в тартуском многоквартирном доме, был приговорен к длительному тюремному сроку

В сентябре была опубликована статья об уголовном деле Димитрия Булысова , рассматриваемом в Тартуском уездном суде. Мужчина обвиняется в покушении на убийство, которое он совершил в тартуском многоквартирном доме, где ранее проводил ремонтные работы. Мужчина отрицает факт покушения на убийство и говорит, что сожалеет о случившемся.

«Это произошло, потому что против меня была вербальная атака», - сказал он в свою защиту, ссылаясь на то, что жертва начала говорить ему плохие вещи и оскорблять его, после чего мужчина потерял контроль и ударил ее упавшим предметом. «Мне очень жаль», - сказал он на слушаниях в сентябре.