Бывший строитель, напавший на пожилую женщину, был приговорен к длительному тюремному сроку

49-летний Димитрий Булысов, обвиняемый в попытке убийства 67-летней женщины, был признан виновным и теперь проведет за решеткой несколько лет. Изначально их отношения были очень теплыми, и женщина даже планировала пригласить Булысова для ремонта своего загородного дома. Однако конфликт начался из-за денег, которые женщина одолжила мужчине, а он не смог вернуть их в установленный срок.
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В сентябре была опубликована статья об уголовном деле Димитрия Булысова, рассматриваемом в Тартуском уездном суде. Мужчина обвиняется в покушении на убийство, которое он совершил в тартуском многоквартирном доме, где ранее проводил ремонтные работы. Мужчина отрицает факт покушения на убийство и говорит, что сожалеет о случившемся.