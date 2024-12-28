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Бывший строитель, напавший на пожилую женщину, был приговорен к длительному тюремному сроку

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Triin Roos, Elu24

49-летний Димитрий Булысов, обвиняемый в попытке убийства 67-летней женщины, был признан виновным и теперь проведет за решеткой несколько лет. Изначально их отношения были очень теплыми, и женщина даже планировала пригласить Булысова для ремонта своего загородного дома. Однако конфликт начался из-за денег, которые женщина одолжила мужчине, а он не смог вернуть их в установленный срок.

В сентябре была опубликована статья об уголовном деле Димитрия Булысова, рассматриваемом в Тартуском уездном суде. Мужчина обвиняется в покушении на убийство, которое он совершил в тартуском многоквартирном доме, где ранее проводил ремонтные работы. Мужчина отрицает факт покушения на убийство и говорит, что сожалеет о случившемся.

«Это произошло, потому что против меня была вербальная атака», - сказал он в свою защиту, ссылаясь на то, что жертва начала говорить ему плохие вещи и оскорблять его, после чего мужчина потерял контроль и ударил ее упавшим предметом. «Мне очень жаль», - сказал он на слушаниях в сентябре.

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