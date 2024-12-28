Богатый урожай грибов в этом году никак не заканчивается. В подтверждение этого жительница Эстонии поделилась фотографиями своего недавнего улова, который она собрала 26 декабря.
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ФОТО ⟩ «Все еще осень или уже наступила весна?» Жительница Эстонии на Рождество собирала лисички
Похоже, грибной сезон все еще не закончился, потому что в лесу можно найти лисички даже сейчас. Женщина выложила в группу Eestimaa seened две фотографии своего улова на Хийумаа. В посте женщина отметила дату - последний день рождественских праздников, 26 декабря.