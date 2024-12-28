ФОТО «Все еще осень или уже наступила весна?» Жительница Эстонии на Рождество собирала лисички

Похоже, грибной сезон все еще не закончился, потому что в лесу можно найти лисички даже сейчас. Женщина выложила в группу Eestimaa seened​ две фотографии своего улова на Хийумаа. В посте женщина отметила дату - последний день рождественских праздников, 26 декабря.