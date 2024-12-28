Сб, 28.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО «Все еще осень или уже наступила весна?» Жительница Эстонии на Рождество собирала лисички

Перевод: Елизавета Лынник
Copy
Фото статьи
Фото: Facebooki grupp «Eestimaa seened»

Богатый урожай грибов в этом году никак не заканчивается. В подтверждение этого жительница Эстонии поделилась фотографиями своего недавнего улова, который она собрала 26 декабря.

Похоже, грибной сезон все еще не закончился, потому что в лесу можно найти лисички даже сейчас. Женщина выложила в группу Eestimaa seened​ две фотографии своего улова на Хийумаа. В посте женщина отметила дату - последний день рождественских праздников, 26 декабря.

Под постом, набравшим более 2000 реакций, оставлены также многочисленные комментарии. «Мы тоже нашли лисички на Хийумаа вчера», - поделился кто-то, добавив фото улова. Кто-то также выложил фото грибов и сообщил, что собрал лисички 23 декабря в Ляэне-Вирумаа. Грибы нашли и в праздничные дни на Сааремаа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх