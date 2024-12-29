Рыбак из Силламяэ ошеломлен своим уловом: «За 15 лет профессиональной рыбалки первый раз поймал такую рыбу»

Данил профессиональный рыбак и имеет свою компанию по вылову морских обитателей. Он ведет промысел на такую рыбу как корюшка, но вчера в первые за 15 лет своей работы, в его сети попалась скумбрия. Рыбак был крайне удивлен, так как ни разу не встречал ее в наших краях.

Улов Данила. Фото: Danil Korepanov

А удивлен он не только из-за того, что рыба крайне редко встречается в нашем море, но и из-за того, что скумбрия плавает исключительно косяками. А сейчас ему попалась только одна рыба.

«За 15 лет профессиональной рыбалки первый раз поймал такую рыбу. Наверное когда-то давно, лет так 80 назад, когда еще здесь ходили динозавры, этой рыбы было полно, впрочем как и трески», - подписал Данил свой пост с видео, на котором показывает свой улов.

«Выбираю я рыбу из сетей и, знаете, что попалось? Скумбрия, которой никогда здесь не было!» - удивленно говорит рыбак.

«Зима нынче теплая. Рыба попутала все места. Это та же селедка, только океанская», - написал пользователь.

«Как это возможно?» - удивляется комментатор.

«Круто, было бы здорово если бы килька в другие воды уплыла, а к нам лососи да скумбрии приплывали с осетрами», - мечтает другой комментатор.

Это его не первая такая находка, до этого Данил вылавливал из Финского залива дикого осетра. Рыба была крупная, без бирок и меток. По итогу свой улов он отпустил обратно к себе домой в море.

«Другой рыбы нет, только одни осетры попадаются», - шутливо сказал рыбак.