ГОРОСКОП НА 29 ДЕКАБРЯ У Близнецов вероятны небольшие денежные поступления, а Весам стоит прислушаться к интуиции

Этот день не подходит для утомительных дел, тяжелого физического труда, изнурительных спортивных тренировок. Полезно будет отдохнуть; многим достаточно небольшой паузы, чтобы почувствовать себя лучше.

Овен

Сегодня вам может быть трудновато сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Окружающие порой как будто специально испытывают ваше терпение или пытаются вывести из равновесия. Лучше не вести важных разговоров в первой половине дня; ближе к вечеру ладить с другими людьми станет попроще. День отлично подходит для важных дел. Они могут быть совершенно новыми для вас, но непреодолимых трудностей все равно не возникнет. Вы учитесь буквально на ходу, мгновенно запоминаете все, что может пригодиться.

Телец

Отличный плодотворный день. Он хорошо подходит для полезных дел и решения вопросов, важных не только для вас, но и для других. Вы без долгих раздумий приходите на выручку тем, кому нужна помощь, и окружающие это ценят. Можно проявлять инициативу, делиться идеями, касающимися работы или бизнеса. Вас наверняка поддержат. Во всем, что касается денег, стоит положиться на интуицию: она не подводит. Вероятны удачные покупки, выгодные сделки. Вечером хорошо строить планы на будущее. Вы правильно оцениваете и свои силы, и сложившуюся ситуацию, поэтому сможете осуществить все, что задумали.

Близнецы