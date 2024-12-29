День приятного общения, интересных разговоров. Отлично ладят даже люди, которым прежде никак не удавалось понять друг друга, договориться даже о каких-то мелочах. Остаются в прошлом разногласия между влюбленными, коллеги и деловые партнеры не ведут горячих споров, а спокойно и конструктивно обсуждают общие дела., пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 29 ДЕКАБРЯ ⟩ У Близнецов вероятны небольшие денежные поступления, а Весам стоит прислушаться к интуиции
Этот день не подходит для утомительных дел, тяжелого физического труда, изнурительных спортивных тренировок. Полезно будет отдохнуть; многим достаточно небольшой паузы, чтобы почувствовать себя лучше.
Овен
Сегодня вам может быть трудновато сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Окружающие порой как будто специально испытывают ваше терпение или пытаются вывести из равновесия. Лучше не вести важных разговоров в первой половине дня; ближе к вечеру ладить с другими людьми станет попроще. День отлично подходит для важных дел. Они могут быть совершенно новыми для вас, но непреодолимых трудностей все равно не возникнет. Вы учитесь буквально на ходу, мгновенно запоминаете все, что может пригодиться.
Телец
Отличный плодотворный день. Он хорошо подходит для полезных дел и решения вопросов, важных не только для вас, но и для других. Вы без долгих раздумий приходите на выручку тем, кому нужна помощь, и окружающие это ценят. Можно проявлять инициативу, делиться идеями, касающимися работы или бизнеса. Вас наверняка поддержат. Во всем, что касается денег, стоит положиться на интуицию: она не подводит. Вероятны удачные покупки, выгодные сделки. Вечером хорошо строить планы на будущее. Вы правильно оцениваете и свои силы, и сложившуюся ситуацию, поэтому сможете осуществить все, что задумали.
Близнецы
Приятный спокойный день, одинаково хорошо подходящий и для привычных дел, и для совершенно новых. Вы никуда не торопитесь, обдумываете каждый шаг, поэтому не допускаете ошибок и не совершаете опрометчивых поступков. Легко найти общий язык с окружающими, и неважно, как давно вы знакомы. Можно покупать полезные вещи для дома. Вы не торопитесь с выбором, сравниваете разные варианты и находите лучший. Сегодняшние приобретения будут долго радовать и вас, и ваших близких. Вероятны небольшие денежные поступления.
Рак
Спешить не нужно. Это не тот день, когда можно быстро одержать важную победу или справиться со сложным делом. Нужно время чтобы добиться результата, так что стоит запастись терпением. Лучше рассчитывать на свои силы, не ждать помощи даже от тех, кто обещал ее. Неудачное стечение обстоятельств может помешать вашим союзникам сдержать слово. Радует общение с близкими, встречи с друзьями поднимают настроение. Будет возможность побывать в каких-то необычных местах, узнать много интересного. Не исключено, что вы измените свои планы, получив новую информацию.
Лев
В начале дня возможны какие-то мелкие неприятности, недоразумения. Серьезных причин для беспокойства нет, но настроение может ненадолго испортиться. Но влияние позитивных тенденций усиливается быстро, поводов для радости становится все больше. Середина дня приносит отличные новости и заманчивые предложения. Вечер – подходящее время для домашних дел. Они не кажутся утомительными или скучными, вы занимаетесь ими с удовольствием. Близкие охотно помогают. Заодно удается обсудить какие-то важные для всех вопросы или договориться об общих планах.
Дева
Благоприятный день для дел, важных не только для вас, но и для окружающих. Вы способны добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Благодаря поддержке звезд удается решить важные вопросы, касающиеся работы и бизнеса. Ваши профессиональные победы не остаются незамеченными; на них обращают внимание люди, от которых многое зависит. Но и для отдыха этот день отлично подходит. Если есть возможность сменить обстановку, побывать в каком-то новом месте, отвлечься от рутины, стоит поступить именно так. Близкие охотно составят вам компанию в поездках.
Весы
Беспокойный день. Придерживаться планов трудно: то и дело происходит что-то неожиданное, поступает новая информация, да и в интересных предложениях нет недостатка. Но вы помните о своих важных целях и добиваетесь их, как бы ни складывались обстоятельства. Друзья и давние знакомые готовы помочь во многом, но вам нужно будет четко объяснить им, что нужно сделать. Может быть сложно правильно расставить приоритеты, решить, на чем нужно сосредоточиться сегодня, а что подождет. Тут стоит прислушаться к интуиции, а вот на советы едва ли стоит обращать внимание: они едва ли будут толковыми.
Скорпион
Благодаря поддержке звезд вы добиваетесь успеха во многих делах, даже очень сложных. Серьезный подход позволяет избежать ошибок, а настойчивость помогает довести начатое до конца, даже если обстоятельства складываются не очень удачно. На давних союзников можно положиться во всем, а вот с новыми стоит быть внимательнее: они не всегда правильно понимают, что требуется. День отлично подходит для общения с друзьями и другими близкими людьми. Отлично проходят импровизированные вечеринки, домашние праздники, которые вы с удовольствием устраиваете.
Стрелец
Не стоит менять жизнь кардинально, даже если очень хочется. Это день, когда любые решения должны быть взвешенными, а слова и поступки нужно как следует обдумать. Не идите на поводу у мимолетных желаний, особенно если они противоречат тем важным целям, к которым вы давно стремитесь. Сегодня для вас особенно важна поддержка друзей или близких людей. Поделитесь с ними своими переживаниями и сомнениями. Вы наверняка получите и хорошие советы, и реальную помощь. Возможны денежные поступления: небольшие, неожиданные и очень своевременные.
Козерог
День приятного общения, необычных встреч, интересных разговоров. Могут напоминать о себе люди, с которыми вы давно не виделись; приятно будет обменяться новостями, побеседовать о планах. Есть шанс восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Но тут многое будет зависеть от того, проявите ли вы инициативу. Легко научиться чему-то полезному, вы быстро запоминаете то, что может пригодиться. То, что вы узнаете сегодня, может повлиять на ваши планы, подсказать, куда двигаться дальше.
Водолей
Отличный день для того, чтобы проявить инициативу, сделать то, что вы давным-давно задумали. Оказываются удачными импровизации и смелые эксперименты, оригинальные идеи удается быстро воплотить в жизнь. С людьми, которые поддерживают вас сегодня, вы наверняка быстро подружитесь. День хорошо подходит для того, чтобы строить и обсуждать планы, договариваться с близкими о том, чем вы займетесь вместе в ближайшее время. Можно заняться организацией каких-то семейных поездок, купить все, что для них потребуется.
Рыбы
Подходящий день для встреч с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Особенно стараться не придется: просто будьте собой. Легко найти общий язык с новыми знакомыми, можно подружиться с теми, с кем вы прежде поддерживали только рабочие отношения. Вероятны денежные поступления, на которые вы не рассчитывали, неожиданные подарки. Некоторые Рыбы получат именно то, о чем давно мечтали, но и остальные останутся довольны. Вечер – отличное время для обсуждения семейных дел. Если в последние дни возникли какие-то проблемы, сейчас удастся найти их решение.