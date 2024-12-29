За 12 месяцев были разводы и свадебные церемонии, ушли из жизни легендарные звезды, родились новые члены королевских семей. Были и заключения известных людей, пишет Фокус.
Рак у Кейт Миддлтон, скандал с Пи Дидди, дисквалификация Нидерландов: чем запомнился 2024 год
В 2024 году мировой шоу-бизнес пережил ряд значительных событий, среди которых потери известных личностей, скандалы, бракосочетания и разводы. Фокус рассказывает о самых важных из них.
Рак у Кейт Миддлтон
В начале 2024 года у жены будущего короля Великобритании, принца Уильяма, диагностировали рак после плановой операции на брюшной полости. В течение 12 месяцев Кейт Миддлтон довольно редко появлялась на публике.
После объявления своего диагноза в марте принцесса Уэльская ушла из публичной жизни, чтобы пройти химиотерапию и посвятить время своей семье. Позже монаршая персона сказала, что это были «невероятно трудные» девять месяцев.
В сентябре будущая королева сообщила об окончании курса химиотерапии, однако об окончательном выздоровлении еще не сообщалось.
Скандал с Пи Дидди
В марте 2024 года федеральные агенты провели обыски в резиденциях Шона Комбса (Пи Дидди) в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Майами, изъяв электронные устройства, наркотики и более 1 000 бутылок детского масла, которые, по данным следствия, использовались во время так называемых «белых» вечеринок.
16 сентября 2024 года бывшего бойфренда Дженнифер Лопес арестовали после выдвижения обвинений в рэкете и сексуальной эксплуатации. Суд отказал ему в залоге из-за опасений относительно возможного давления на свидетелей, и он был помещен под стражу.
Скандал вокруг рэпера вызвал широкий резонанс в обществе и медиа, поставив под сомнение его многолетнюю карьеру в музыкальной индустрии. Многие коллеги и поклонники Комбса выразили шок и разочарование в связи с выдвинутыми обвинениями.
К тому же, его обвиняют в попытке убийства.
Судебный процесс над Шоном Комбсом назначен на май 2025 года. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.
Умер Ален Делон
В 2024 году мир потерял выдающегося французского актера Алена Делона, чья карьера оставила значительный след в кинематографе. Ему было 88 лет.
Как известно, у Делона были диффузная лимфома и болезнь Альцгеймера. В 2019 году легендарный французский актер пережил двойной инсульт. Он много раз говорил, что эвтаназия — лучший для него вариант уйти из жизни без боли.
Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес
В августе 2024 года Дженнифер Лопес подала заявление о разводе с Беном Аффлеком после почти двух лет брака. В официальных документах певица указала «непреодолимые разногласия» как причину разрыва.
Несмотря на развод, Лопес и Аффлек поддерживают дружеские отношения. Они были замечены вместе во время обеда в Западном Голливуде, где обменялись рождественскими подарками.
Интересно, что это был второй шанс для любви звезд. В начале 2000-х они почти поженились, однако разошлись прямо перед свадьбой.
Помолвка Селены Гомес и Бенни Бланко
Американская певица Селена Гомес сказала «да» продюсеру Бенни Бланко в декабре 2024 года. За год до этого они подтвердили свои отношения.
Знаменитость обнародовала новость в Instagram, поделившись кадрами своего огромного обручального кольца с бриллиантом.
«Навсегда начинается сейчас...» - написала Селена.
Вероятно, уже в 2025 году нас ждет звездная громкая свадьба.
Свадьба Ланы Дель Рей
Известная американская певица и гид по аллигаторам Джереми Дюфрен связали себя узами брака в Де-Аллеманде, штат Луизиана, в сентябре 2024 года. Свадебная церемония состоялась в том самом заливе, где жених организовывает свои туры на лодках по болотам.
Впервые влюбленные публично заявили о своих отношениях на свадьбе модели Карен Элсон и владельца Electric Lady Studios Ли Фостера в начале того же месяца.
Умерла Шеннен Доэрти
Лето 2024 стало последним для звезды сериалов «Беверли-Хиллз 90210» и «Все женщины - ведьмы» Шеннен Доэрти. Американская актриса ушла из жизни 13 июля в возрасте 53 лет. Она долго боролось с онкологией, однако рак молочной железы дал метастазы в мозг, а впоследствии болезнь распространилась и на кости.
Шеннен Доэрти при жизни говорила, что хотела бы, чтобы ее прах «смешали» с прахом ее собаки и отца, когда наступит время. В апреле 2024 года звезда экрана рассказала, что активно готовится к собственной смерти и продает имущество.
Евровидение-2024
Песенный конкурс «Евровидение-2024» в шведском городе Мальме отметился рядом скандалов и инцидентов, которые привлекли внимание общественности.
Протесты против участия Израиля и демонстрации палестинцев
Участие израильской певицы Эден Голан вызвало значительные споры. Из-за конфликта между Израилем и ХАМАСом палестинские активисты пытались отстранить ее от конкурса. Песню Голан пришлось изменить из-за политического подтекста, а во время второго полуфинала, когда выступал Израиль, в Мальме состоялась 20-тысячная демонстрация палестинцев.
Дисквалификация Нидерландов и отказ объявлять баллы
Представитель Нидерландов Йост Кляйн был дисквалифицирован после инцидента, когда он угрожал члену съемочной группы. Нидерландский вещатель раскритиковал это решение, считая наказание непропорциональным. В ответ делегация Нидерландов отказалась объявлять свои баллы во время голосования, выразив «шок и огорчение» ситуацией.
Сына кронпринцессы Норвегии обвинили в изнасиловании
27-летнего Мариуса Борга Хейби обвиняют в насилии против девушки, которая была без сознания. Предварительно это произошло еще в начале года, а 6 ноября 2024 года полиция официально начала расследование.
Сын будущей королевы Норвегии Метте-Марит не впервые привлекает внимание правоохранительных органов. В начале августа юношу задержали в Осло и обвинили в нанесении телесных повреждений девушке, с которой он находился в отношениях.
Лишь через неделю Мариус признал свою вину. В своем заявлении, которое Борг Хейби составил вместе с адвокатом и передал норвежскому телеканалу NRK, он признал, что употреблял наркотики, и попросил прощения у своей семьи и Ребекки.
Бейонсе
Скандальный Шон Комбс (Пи Дидди) и муж Бейонсе Шон Картер дружат много десятилетий, и Jay-Z был постоянным гостем скандальных «белых» вечеринок рэпера, где, судя по десяткам обвинений в адрес Комбса, имели место насилие, наркотики и прочее.
В сентябре магнат музыкальной индустрии был арестован и теперь ожидает суда в бруклинской тюрьме, который назначен на 5 мая 2025 года. Как и Jay-Z, он отвергает все обвинения в свой адрес, хотя количество пострадавших уже превышает 120 человек, и их показания во многом совпадают.
Из-за этого Бейонсе сильно переживает за свою репутацию и даже отказалась от фамилии мужа.