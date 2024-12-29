Рак у Кейт Миддлтон, скандал с Пи Дидди, дисквалификация Нидерландов: чем запомнился 2024 год

К тому же, его обвиняют в попытке убийства.

Судебный процесс над Шоном Комбсом назначен на май 2025 года. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

Умер Ален Делон

В 2024 году мир потерял выдающегося французского актера Алена Делона, чья карьера оставила значительный след в кинематографе. Ему было 88 лет.

Как известно, у Делона были диффузная лимфома и болезнь Альцгеймера. В 2019 году легендарный французский актер пережил двойной инсульт. Он много раз говорил, что эвтаназия — лучший для него вариант уйти из жизни без боли.

Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

В августе 2024 года Дженнифер Лопес подала заявление о разводе с Беном Аффлеком после почти двух лет брака. В официальных документах певица указала «непреодолимые разногласия» как причину разрыва.

Несмотря на развод, Лопес и Аффлек поддерживают дружеские отношения. Они были замечены вместе во время обеда в Западном Голливуде, где обменялись рождественскими подарками.

Интересно, что это был второй шанс для любви звезд. В начале 2000-х они почти поженились, однако разошлись прямо перед свадьбой.

Помолвка Селены Гомес и Бенни Бланко

Американская певица Селена Гомес сказала «да» продюсеру Бенни Бланко в декабре 2024 года. За год до этого они подтвердили свои отношения.

Знаменитость обнародовала новость в Instagram, поделившись кадрами своего огромного обручального кольца с бриллиантом.