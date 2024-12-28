Неудачный выбор имени привел к годам насмешек: «Родителям все-таки стоило бы подумать»

Финское издание Ilta-Sanomat узнало у своих читателей, почему им не нравится их имя. «В начальной школе мое имя нашли в сборнике анекдотов в разделе смешных имен, поэтому надо мной смеялись особенно много», - рассказывает 32-летняя женщина. «Не стоит выпендриваться модными именами», - считает другая жительница Финляндии.