Неудачный выбор имени привел к годам насмешек: «Родителям все-таки стоило бы подумать»

Финское издание Ilta-Sanomat узнало у своих читателей, почему им не нравится их имя. «В начальной школе мое имя нашли в сборнике анекдотов в разделе смешных имен, поэтому надо мной смеялись особенно много», - рассказывает 32-летняя женщина. «Не стоит выпендриваться модными именами», - считает другая жительница Финляндии.
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Финские имена часто связаны с множеством забавных выражений, которые обогащают язык и вызывают улыбку. Однако для тех, кто носит такие имена, постоянное выслушивание этих шуток может стать раздражающим.