Беременная возлюбленная Венсана Касселя полностью обнажилась в фотосессии

«Снимки нас двоих», написала Баптиста под фото.

Нара Баптиста часто публикует фото и видео, на которых демонстрирует, как протекает ее беременность. Ее возлюбленный, 57-летний Венсан Кассель, всегда лайкает ее посты и оставляет комментарии. В этот раз он написал: «​Нара - кешью», намекая на живот спутницы.

Впервые с новой избранницей Венсан Кассель появился на публике в этом году на Каннском кинофестивале, хотя их отношения начались почти сразу после его развода с Тиной Кунаки, с которой он прожил в браке пять лет.

Вскоре Нара сообщила о своей первой беременности. Для Касселя этот ребенок станет четвертым: у него уже есть две дочери, Дева и Леони, от брака с Моникой Беллуччи, а также дочь Амазони от Тины Кунаки.