Жительница Ида-Вирумаа, борющаяся с тяжелой болезнью: «У меня отобрали статус полной нетрудоспособности и назначили частичную»

Гормональная терапия рассчитана на полгода, после чего будет принято решение о дальнейшем лечении. За это время каждый месяц Айре должна платить за лекарство 120 евро, а ее пособие по частичной трудоспособности составляет всего 350 евро.

Полная нетрудоспособность заменена частичной

«Я разочарована нашей системой здравоохранения. Даже мой врач удивился, что мне не дали статус полной нетрудоспособности в таком состоянии, в каком я нахожусь. Я с удовольствием работала бы, но сейчас я на 100 процентов нетрудоспособна. Хочу, чтобы они это поняли», - говорит Айре, которая надеется вернуться на рынок труда после операций.

«Если я дома еле передвигаюсь, то не могу же я так выходить к клиентам, показывая, что нахожусь в болях. Я не уклоняюсь от работы. Я бы с удовольствием продолжала свою деятельность, если бы смогла выздороветь. Сейчас мне нужно сосредоточиться на выздоровлении», - рассказывает она.

«Я через знакомых слышала много подобных историй, когда у людей нет руки или ноги, но им все равно снимают полную нетрудоспособность и назначают частичную. Думаю, дело в деньгах - просто нет средств, чтобы выплачивать пособия», - считает Айре.