«Сейчас я на 100 процентов нетрудоспособна и не могу работать даже на неполный рабочий день, как это мне определили», - говорит проживающая в Ида-Вирумаа Айре, которая очень хотела бы продолжать работать в сфере обслуживания, но из-за состояния здоровья не может этого сделать.
Жительница Ида-Вирумаа, борющаяся с тяжелой болезнью: «У меня отобрали статус полной нетрудоспособности и назначили частичную»
43-летняя Айре живет в небольшой деревне в Ида-Вирумаа и борется с тяжелой болезнью. «Мой позвоночник разрушается и постепенно опускается вниз. Впереди меня ждут три-четыре операции. Мое повседневное существование выглядит так: немного двигаюсь, потом ложусь, могу сидеть на месте только 10 минут. Мне постоянно приходится менять положение. Несмотря на это, у меня отобрали статус полной нетрудоспособности и назначили частичную трудоспособность», - рассказывает она.
«Это нереально - искать и начинать работу на полставки в моем состоянии. Я не могу нагибаться и даже сама подняться с унитаза. Не могу самостоятельно надеть нижнее белье, боль в спине просто ужасная. Они никак не хотят понять мою ситуацию», - говорит Айре о Кассе по безработице, с которой она постоянно контактирует и уже оспорила их последнее решение. «Они считают, что я в какой-то степени передвигаюсь, руки работают, значит, могу выполнять какую-то работу».
Корни проблем со здоровьем Айре уходят в прошлое, когда ей удалили матку. «Муж был жестоким. Отец моего сына избивал меня, и у меня в матке образовалась гематома, из-за чего ее удалили. Мне тогда был 21 год», - рассказывает женщина.
14 лет назад отсутствие матки начало ухудшать ее состояние здоровья. «Грустно осознавать, что это сейчас начало сказываться на моем состоянии. Матка и яичники - очень важные органы для женщины», - говорит Айре
Сейчас она проходит гормональную терапию, которая создает защитный слой вокруг костной ткани и укрепляет позвоночник. «Каждый день я делаю себе инъекции препарата под названием Sondelbay. Позвоночник продолжает оседать вниз, что вызывает боли. Боли ежедневные, и обезболивающие больше не помогают. К счастью, меня поддерживает муж», - говорит она.
Гормональная терапия рассчитана на полгода, после чего будет принято решение о дальнейшем лечении. За это время каждый месяц Айре должна платить за лекарство 120 евро, а ее пособие по частичной трудоспособности составляет всего 350 евро.
Полная нетрудоспособность заменена частичной
«Я разочарована нашей системой здравоохранения. Даже мой врач удивился, что мне не дали статус полной нетрудоспособности в таком состоянии, в каком я нахожусь. Я с удовольствием работала бы, но сейчас я на 100 процентов нетрудоспособна. Хочу, чтобы они это поняли», - говорит Айре, которая надеется вернуться на рынок труда после операций.
«Если я дома еле передвигаюсь, то не могу же я так выходить к клиентам, показывая, что нахожусь в болях. Я не уклоняюсь от работы. Я бы с удовольствием продолжала свою деятельность, если бы смогла выздороветь. Сейчас мне нужно сосредоточиться на выздоровлении», - рассказывает она.
«Я через знакомых слышала много подобных историй, когда у людей нет руки или ноги, но им все равно снимают полную нетрудоспособность и назначают частичную. Думаю, дело в деньгах - просто нет средств, чтобы выплачивать пособия», - считает Айре.
Если бы Айре был назначен статус полной нетрудоспособности, она бы получала, по ее словам, 650 евро в месяц. С этими деньгами она могла бы справляться, так как живет в собственном жилье и у нее нет крупных расходов. «К счастью, у меня есть дети, которые помогают, и муж. Все сейчас на плечах мужа», - говорит она. Но есть и люди в подобном состоянии, у которых нет поддерживающих близких.
«Невозможно прожить на 350 евро, если вы одиноки и ни на кого не можете положиться».
«Я была бы на сто процентов счастлива выйти на работу, я скучаю по своей работе обслуживающего персонала, но теперь я не могу сидеть, не могу много ходить, не могу находиться в стоячем положении. Предстоит три или четыре операции на позвоночнике. После одной операции я буду восстанавливаться три месяца», - говорит она.
Поскольку весной Айре получила частичную нетрудоспособность, летом она работала десять дней в месяц. «Этого оказалось достаточно, чтобы моя ситуация стала такой же удручающей, как сейчас. Хотя мой работодатель отнесся к этому с пониманием, мне приходилось находиться в стоячем положении, и это плохо сказалось, я была слишком строга к себе», - говорит она.
Что делать, если Касса по безработице установила частичную нетрудоспособность и государство выплачивает только 350 евро пособия, но человек на самом деле не может работать неполный рабочий день?
«В случае трудностей с обеспечением прожиточного минимума следует обратиться в местное самоуправление», - говорит представитель отдела коммуникации Департамента социального страхования Уку Тампере, добавляя, что Департамент социального страхования не оценивает степень трудоспособности - это делает эстонская Касса по безработице.
Касса по безработице: поразительно, сколько людей утратили трудоспособность
Советник по коммуникациям Кассы страхования от безработицы Лаури Кооль говорит, что ежегодно в Кассу подаются десятки тысяч заявок на оценку трудоспособности. «Беспокойство по поводу трудоспособности людей велико - по разным причинам трудоспособность полностью или частично (временно) утратили множество трудоспособных людей. В поле зрения Кассы по безработице находятся именно трудоспособные люди, у которых по той или иной причине уменьшена трудоспособность и которые нуждаются в помощи в поиске работы», - говорит Кооль.
Представитель Кассы по безработице отмечает, что основной целью их работы является помощь людям в трудоустройстве. Он также подчеркивает, что взрослые люди в первую очередь должны сами отвечать за свое существование.
«Пособие по утрате трудоспособности не предназначено для того, чтобы стать источником дохода человека, оно скорее является дополнением к его зарплате. Поскольку люди с частичной или утраченной трудоспособностью не могут работать на полную ставку или их выбор профессий ограничен, государство выплачивает им ежемесячное пособие как добавку к зарплате. Конечно, на пособие по трудоспособности (350 евро) нельзя прожить, оно не предназначено для того, чтобы быть единственным источником дохода, это не пособие по прожиточному минимуму», - объясняет Кооль.
«Ситуация, когда это единственный источник дохода человека, действительно печальна. Здесь точно стоит подумать, возможно ли увеличить больничные пособия, пособия по нуждаемости или семейные пособия».
Кооль также приводит статистику: «В этом году пособие по утрате трудоспособности получили более 100 000 человек. Общие расходы составили более 450 миллионов евро. В Эстонии трудоспособное население составляет от 600 000 до 700 000 человек. Так что действительно поразительно, сколько людей утратили трудоспособность», - говорит он.
Предполагается, что человек с частичной трудоспособностью будет работать, учиться или искать работу.
Представитель кассы по безработице говорит, что цель пособия по утрате трудоспособности - заменить утраченный доход из-за уменьшенной трудоспособности. От человека с частичной трудоспособностью ожидается, что он будет работать, учиться или искать работу. Однако для получения пособия необходимо быть активным на рынке труда. Поскольку пособие по трудоспособности является заменой дохода, оно выплачивается до тех пор, пока человек не начнёт зарабатывать достаточно самостоятельно.
«Как и другие члены общества, люди с частичной трудоспособностью должны искать способы зарабатывать на жизнь. Если у человека с частичной трудоспособностью одновременно есть дополнительные расходы, связанные с инвалидностью и/или потерей трудоспособности, для их покрытия можно использовать другие пособия (в первую очередь пособие по инвалидности) и услуги. Если этих пособий и услуг недостаточно, такую ситуацию можно оспорить», - говорит Кооль.
Конституция гарантирует гражданам Эстонии право на помощь от государства в случае утраты трудоспособности. Под трудоспособностью понимаются случаи, когда человек полностью или частично утратил свою трудоспособность. Размер помощи и условия ее получения определяются Рийгикогу.
«Если человек болен, то, безусловно, ему следует сначала взять больничный- нездоровый человек не может заниматься поиском работы, но именно это и является задачей Кассы по безработице. В этом году государство также позволило работать в период длительного больничного, если это подходит как работнику, так и работодателю», - добавляет Кооль.
«Я поддерживаю, что если человек не согласен с решением Кассы по безработице, он может его оспорить. Это несложно и не требует помощи юриста, как иногда пытаются утверждать, достаточно подать заявление в свободной форме. После подачи жалобы другое (не тот, кто принимал первое решение) экспертное лицо пересматривает все данные и выносит новое решение. Это решение можно оспорить и в суде», - говорит Кооль.
«Основные проблемы возникают из-за того, что врач не занес данные о состоянии здоровья или сам человек неадекватно оценил своё состояние при подаче данных. Важно помнить, что решения о трудоспособности принимаются людьми с медицинским образованием, которые оценивают описания лечащих врачей и данные о здоровье человека с точки зрения того, насколько состояние ограничивает его трудоспособность. Также следует помнить, что оценивается трудоспособность в широком смысле, а не то, может ли человек выполнять конкретную работу или иметь определенную профессию», - добавляет Кооль.
«В случае с Айре, похоже, она в настоящее время находится на больничном, и после операций это будет обязательно. Затем врач обновит данные о ее здоровье в медицинской документации, и, возможно, ее трудоспособность временно снизится и станет полностью утраченной», - говорит Кооль.
«Надеюсь, что главная героиня получит необходимую медицинскую помощь, а операции будут успешными. Оспаривание решения о трудоспособности - это правильный шаг, если она чувствует, что все обстоятельства не были учтены. Однако важно помнить, что пособие по трудоспособности не предназначено для того, чтобы стать единственным источником дохода человека», - заключает представитель Кассы по безработице.