СОТНИ ГОСТЕЙ Эстонский музыкант, состоявший в отношениях с мужчиной, рассказал, какой именно будет его свадьба с известной актрисой

«Мы хотим довольно скромную, но милую свадьбу!» - говорит солист группы Respect Кердо Мёльдер, который обручился со своей спутницей Дианой Клас в романтической Венеции в прошлом месяце.
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В начале декабря солист группы Respekt Кердо Мёльдер и Диана Клас объявили о своей помолвке. «Да, я получил это счастливое «даааа!» - рассказал Мельдер изданию Elu24 и добавил: «Если честно, сердце у меня бешено колотилось, руки тряслись, а слова, которые я заучивал месяцами, застряли в горле».