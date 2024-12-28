Сб, 28.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

СОТНИ ГОСТЕЙ Эстонский музыкант, состоявший в отношениях с мужчиной, рассказал, какой именно будет его свадьба с известной актрисой

Copy
Фото статьи
Фото: Erakogu

«Мы хотим довольно скромную, но милую свадьбу!» - говорит солист группы Respect Кердо Мёльдер, который обручился со своей спутницей Дианой Клас в романтической Венеции в прошлом месяце.

В начале декабря солист группы Respekt Кердо Мёльдер и Диана Клас объявили о своей помолвке. «Да, я получил это счастливое «даааа!» - рассказал Мельдер изданию Elu24 и добавил: «Если честно, сердце у меня бешено колотилось, руки тряслись, а слова, которые я заучивал месяцами, застряли в горле».

Теперь Мёльдер подтвердил Elu24, что официальное свадебное торжество состоится уже следующей весной - 10 мая. «Сейчас мы занимаемся подготовкой, а место проведения пока оставим в тайне», - рассказал он и добавил, что большого бюджета на свадьбу они не планируют. «Мы хотим чего-то более скромного, но душевного! Мне никогда не нравился гламур, он кажется мне фальшивым».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх