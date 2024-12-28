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«Мама вчера слишком много выпила!» Скандальный эстонский блогер провела Рождество под капельницей

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Фото статьи
Фото: Madis Veltman

Рождественское настроение пришло и в семью блогера Mallukas, но после бурного празднования эстонскому скандальному инфлюенсеру понадобилось делать капельницу.

В последнем влоге, загруженном на YouTube блогером Mallukas и ее женихом Томасом Легрантом, можно увидеть семейные рождественские празднования. Блогер, одетая в красное платье, праздновала Рождество с размахом - бокалы наполняли шампанским, а на закуску подавали устрицы. На праздник пришел и Дед Мороз, который раздавал подарки детям.

Однако на следующее утро веселье приняло иной оборот: пока остальные участники праздника сидели за завтраком, Блогер свернулась клубком на диване. «Я так голодна», - жаловалась она, лежа под одеялом.

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