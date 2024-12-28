«Мама вчера слишком много выпила!» Скандальный эстонский блогер провела Рождество под капельницей

В последнем влоге, загруженном на YouTube блогером Mallukas и ее женихом Томасом Легрантом, можно увидеть семейные рождественские празднования. Блогер, одетая в красное платье, праздновала Рождество с размахом - бокалы наполняли шампанским, а на закуску подавали устрицы. На праздник пришел и Дед Мороз, который раздавал подарки детям.