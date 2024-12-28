Писатель Виктор Шендерович: «Можно вполне прожить на четвереньках и похрюкивая, питаясь Скабеевой»

Сейчас есть VPN и другие возможности. Мир все-таки приоткрылся. Его можно попытаться закупорить, но в историческом смысле я думаю, что VPN переживет Путина. Точно переживет! VPN и прочие возможности свободного мира будут развиваться, и это будет противоречивый процесс. Я надеюсь, по крайней мере, что все-таки «вырезать» по периметру Россию просто лобзиком по границе - трудновато будет. Я думаю, что империя столько не проживет. Страна - если говорить о «среднеарифметическом» - будет при Путине продолжать идти в сторону Туркмении и Северной Кореи. Но мир будет развиваться, и через какое-то время, я думаю, что все это будет каким-то образом не совместимо с жизнью.

Ольга Тихомирова: Вы общаетесь со своей аудиторией, которая в России. Для вас в 2024 году, стало сложнее с ней общаться? Что вы ожидаете в связи с этим в 2000-следующем, 2025-м, году?

- 2000-следующий год - вообще хорошо! Это так можно и называть - 2000-следующий год! До конца текущего правления Путина, тогда у года появится какое-то число. А до тех пор это будет 2000-следующий путинский год в России.

- Можно открытки сразу напечатать…