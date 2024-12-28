ФОТОРЕПОРТАЖ Десятки четвероногих друзей собрались на международной выставке кошек в Таллинне

Среди разводимых пород были представлены британская длинно- и короткошерстная кошка, мейн-кун, абиссинская кошка, ориентальная, норвежская лесная кошка, сфинкс, меконгский и курильский бобтейл и многие другие.

Выставка проходила в разных категориях: Kitten, Junior, Neuter и Adult.

Кошек оценивали международные судьи из стран Балтии. Зивиле Янкуниене из Литвы, Елена Лаврентьева из Латвии и Надежда Терво и Наталья Рожкова из Эстонии.

На выставке также среди участников мероприятия проводилась небольшая лотерея от спонсоров, например, разыгрывались фейерверки разных размеров, которые можно запустить в Новый год, который вот-вот наступит.