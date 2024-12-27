Таллиннский стилист-парикмахер Александра Канева совместно с компанией La Fiesta организовали в Таллинне незабываемую новогоднюю вечеринку. Кульминацией вечера стал уникальный показ мод с одеждой, выполненной из нарощенных волос.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Модели в нарядах из волос ошеломили публику на золотой вечеринке в Таллинне
Две талантливые жительницы Таллинна - хозяйка Kaneva Hair Studio Александра Канева и Алена Клейн, владелица фирмы испанских деликатесов La Fiesta - подарили городу яркое событие. Дамы решили сделать промозглый декабрь теплее, пригласив всех встретить испанский Новый год в Таллинне. La Fiesta De Navidad - так называлось торжество с испанским акцентом.
Гостей мероприятия, которые строго соблюли черно-золотой дресс-код, ждали изысканная дегустация испанской кавы от опытного сомелье и огромное блюдо паэльи, приготовленное шеф-поваром. За южные ритмы в этот вечер отвечала группа La Luna, добавляя празднику огня и страсти.
Кульминацией праздника стал показ необычной модной коллекции от Kaneva Hair Studio. Это было действительно неожиданно: модели демонстрировали наряды, выполненные из нарощенных волос. Публика увидела и элегантные образы, и дерзкие наряды сексуальных аборигенок. Особое внимание привлек экстравагантный выход моделей в противогазах с длинными косами под музыку группы Rammstein.
Смотрите галерею с этого веселого вечера!