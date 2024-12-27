ГАЛЕРЕЯ Модели в нарядах из волос ошеломили публику на золотой вечеринке в Таллинне

Две талантливые жительницы Таллинна - хозяйка Kaneva Hair Studio Александра Канева и Алена Клейн, владелица фирмы испанских деликатесов La Fiesta - подарили городу яркое событие. Дамы решили сделать промозглый декабрь теплее, пригласив всех встретить испанский Новый год в Таллинне. La Fiesta De Navidad - так называлось торжество с испанским акцентом.

Необычный модный показ из нарощенных волос. Фото: Oleh Demura

Гостей мероприятия, которые строго соблюли черно-золотой дресс-код, ждали изысканная дегустация испанской кавы от опытного сомелье и огромное блюдо паэльи, приготовленное шеф-поваром. За южные ритмы в этот вечер отвечала группа La Luna, добавляя празднику огня и страсти.

Стилист-парикмахер Александра Канева и модели ее фантазийных образах. Фото: Oleh Demura

Кульминацией праздника стал показ необычной модной коллекции от Kaneva Hair Studio. Это было действительно неожиданно: модели демонстрировали наряды, выполненные из нарощенных волос. Публика увидела и элегантные образы, и дерзкие наряды сексуальных аборигенок. Особое внимание привлек экстравагантный выход моделей в противогазах с длинными косами под музыку группы Rammstein.

Смотрите галерею с этого веселого вечера!