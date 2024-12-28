ГОРОСКОП НА 28 ДЕКАБРЯ Девам надо расставить приоритеты, а Стрельцам настроиться на миролюбивый лад с самого утра

Стрелец

Настройтесь на миролюбивый лад с самого утра. В первой половине дня может быть непросто найти общий язык с окружающими, обойтись без споров и взаимных претензий. Вы остро реагируете на любые замечания в свой адрес, порой считаете, что вас критикуют и обижают, хотя это совсем не так. Лучше отложить обсуждение серьезных вопросов и не спорить по пустякам. Вторая половина дня проходит совсем иначе – легко и приятно. Она многих Стрельцов радует хорошими новостями, приятными сюрпризами и предложениями, от которых не хочется отказываться.

Козерог

Беспокойный день, но интересный и плодотворный. Он подходит для того, чтобы взяться за новые дела: вы быстро добьетесь первых успехов и не захотите останавливаться на достигнутом. Возможны неожиданные, но очень заманчивые предложения. Часто их делают люди, от которых многое зависит. Если они станут вашими союзниками, вы многого добьетесь. Близкие радуют приятными сюрпризами, исполняют ваши давние желания. Отлично проходят домашние праздники, импровизированные вечеринки. Необычное романтическое свидание запомнится надолго.

Водолей

Благоприятный день, отлично подходящий для полезных дел. Вы способны добиться многого, даже если действовать придется в одиночку. Но необходимость в этом едва ли появится: рядом есть люди, готовые помочь, поддержать самые смелые ваши начинания. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут принять романтический или дружеский характер. День отлично подходит для поездок, в том числе незапланированных. Они дарят массу ярких впечатлений, запоминаются надолго. Не исключены и необычные знакомства. С них может начаться и долгая дружба, и романтическая история.

Рыбы

Сегодня вы привлекаете больше внимания, чем обычно. Люди, прежде интересовавшиеся только собой, замечают ваши достоинства, задают немало вопросов, могут и предложить что-то необычное. Прислушайтесь к интуиции, она наверняка подскажет, как лучше себя вести. Благоприятный день для решения финансовых вопросов, заключения сделок. Там, где речь идет о деньгах, вы ничего не упускаете из виду, поэтому и ошибок не допускаете. Вторая половина дня – хорошее время для семейных дел, а также для оформления каких-то документов, важных и для вас, и для ваших родственников.