Трудно будет избежать неприятных моментов и беспокойства в начале дня. Это не самое удачное время для новых начинаний: проблемы могут возникнуть практически сразу, легко растеряться, наделать ошибок, упустить какие-то возможности, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 28 ДЕКАБРЯ ⟩ Девам надо расставить приоритеты, а Стрельцам настроиться на миролюбивый лад с самого утра
Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, поддержка звезд становится все более ощутимой. Тогда-то и стоит начинать действовать. Во второй половине дня может быть непросто найти общий язык с окружающими. Люди настроены критически по отношению друг к другу, чаще замечают чужие недостатки, чем сильные стороны. Но серьезных конфликтов все же можно избежать – терпение и деликатность в этом помогут.
Овен
Подходящий день для того, чтобы обсудить какие-то профессиональные вопросы в неформальной обстановке. Можно получить полезный совет от знающего человека, заручиться поддержкой влиятельной особы. Вы легко находите подход к новым знакомым, производите хорошее впечатление на тех, кто обычно очень требователен и замечает только чужие недостатки. Займитесь решением финансовых вопросов. Если сегодня вы будете внимательны, то наверняка найдете способ заметно сократить расходы. Будет и шанс заключить выгодную сделку.
Телец
Отличный день для непривычных дел, занятий, которые позволяют дать волю фантазии. Идти проторенными дорогами вы не хотите, предпочитаете искать собственный путь к цели. Многие идеи оказываются удачными. Правда, едва ли реализовать их удастся быстро. Но вы терпеливы и ничуть не расстраиваетесь, если нужно немного подождать. В первой половине дня эмоциональный фон благоприятен, а вот во второй становится напряженнее. Неприятные воспоминания могут портить настроение, да и прогнать мрачные мысли порой трудно. К счастью, рядом есть люди, готовые поддержать вас; стоит к ним обратиться.
Близнецы
В начале дня может быть сложно сохранять самообладание. Вы возмущаетесь, если хоть что-то идет не по плану, часто сердитесь из-за пустяков. Старайтесь не давать воли негативным эмоциям, следите за тем, чтобы из-за них не испортились ваши отношения с кем-то из близких. Важные разговоры стоит отложить до второй половины дня: в это время найти общий язык и договориться о совместных действиях значительно проще. Вы быстро справляетесь с текущими делами, они не кажутся ни скучными, ни утомительными. Удается решить сложные финансовые вопросы. Будет шанс заключить выгодные сделки.
Рак
Не спешите. Это определенно не тот день, когда стоит принимать важные решения на ходу или кардинально менять планы, не обдумав все как следует. К интуиции стоит прислушиваться особенно внимательно: ее подсказки гораздо полезнее, чем советы окружающих. Вероятны необычные встречи. День подходит для новых знакомств, вы быстро находите общий язык даже с теми, кто совсем на вас не похож. Вероятно начало дружбы или романтических отношений, которые вскоре примут серьезный характер. Хорошо складываются поездки, особенно если вы отправляетесь в дорогу вместе с близкими.
Лев
Насыщенный, интересный, плодотворный день. Вы успеете сделать даже больше, чем ожидали. Часто и охотно помогают давние союзники, хорошие знакомые. Благодаря их поддержке вы быстро справляетесь с трудностями, принимаете верные решения. Не исключены интересные деловые предложения, перед некоторыми Львами открываются заманчивые профессиональные перспективы. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, а также подарки, которым вы будете очень рады. Становится ясно, что могло бы поднять настроение вашим близким, и вы не упускаете возможность сделать это.
Дева
Нужно многое сделать. Постарайтесь как можно раньше определиться с приоритетами, решить, за что вы возьметесь в первую очередь. Важно не бросаться от одной задачи к другой, действовать последовательно. Сегодня вам может быть трудно заниматься несколькими делами сразу: есть риск что-то забыть или перепутать. Друзья и просто знакомые поддерживают ваши идеи, предлагают помощь в их осуществлении. Не отказывайтесь! Благодаря им вы гораздо быстрее добьетесь нужного результата. К тому же совместная работа очень сближает.
Весы
День не самый простой, но очень интересный. Он может принести какие-то важные открытия, события, которые помогут вам по-новому взглянуть на привычные вещи. Вероятны хорошие новости издалека. Они могут не касаться вас лично, но настроение все же поднимут. Некоторые Весы понимают, что пришло время что-то менять в жизни, и начинают строить конкретные планы. Возможны неожиданные встречи. Не исключено, что напомнят о себе люди, от которых давным-давно не было известий. День подходит для того, чтобы восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Скорпион
Отличный день для встреч, общения с разными людьми, обсуждения серьезных вопросов. Вы многих понимаете с полуслова, часто догадываетесь о том, что на душе у людей, которых вы видите впервые. Не исключено начало необычной романтической истории, захватывающей и яркой. Легко даются и привычные, и новые дела, многим вашим начинаниям сопутствует удача. Часто вы действуете совсем не так, как ожидают окружающие, и именно поэтому добиваетесь отличных результатов. Могут появиться новые союзники: люди видят, как хорошо все у вас получается, и не хотят оставаться в стороне.
Стрелец
Настройтесь на миролюбивый лад с самого утра. В первой половине дня может быть непросто найти общий язык с окружающими, обойтись без споров и взаимных претензий. Вы остро реагируете на любые замечания в свой адрес, порой считаете, что вас критикуют и обижают, хотя это совсем не так. Лучше отложить обсуждение серьезных вопросов и не спорить по пустякам. Вторая половина дня проходит совсем иначе – легко и приятно. Она многих Стрельцов радует хорошими новостями, приятными сюрпризами и предложениями, от которых не хочется отказываться.
Козерог
Беспокойный день, но интересный и плодотворный. Он подходит для того, чтобы взяться за новые дела: вы быстро добьетесь первых успехов и не захотите останавливаться на достигнутом. Возможны неожиданные, но очень заманчивые предложения. Часто их делают люди, от которых многое зависит. Если они станут вашими союзниками, вы многого добьетесь. Близкие радуют приятными сюрпризами, исполняют ваши давние желания. Отлично проходят домашние праздники, импровизированные вечеринки. Необычное романтическое свидание запомнится надолго.
Водолей
Благоприятный день, отлично подходящий для полезных дел. Вы способны добиться многого, даже если действовать придется в одиночку. Но необходимость в этом едва ли появится: рядом есть люди, готовые помочь, поддержать самые смелые ваши начинания. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут принять романтический или дружеский характер. День отлично подходит для поездок, в том числе незапланированных. Они дарят массу ярких впечатлений, запоминаются надолго. Не исключены и необычные знакомства. С них может начаться и долгая дружба, и романтическая история.
Рыбы
Сегодня вы привлекаете больше внимания, чем обычно. Люди, прежде интересовавшиеся только собой, замечают ваши достоинства, задают немало вопросов, могут и предложить что-то необычное. Прислушайтесь к интуиции, она наверняка подскажет, как лучше себя вести. Благоприятный день для решения финансовых вопросов, заключения сделок. Там, где речь идет о деньгах, вы ничего не упускаете из виду, поэтому и ошибок не допускаете. Вторая половина дня – хорошее время для семейных дел, а также для оформления каких-то документов, важных и для вас, и для ваших родственников.