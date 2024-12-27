Всплыли шокирующие подробности об организации принца Гарри, оказывающей услуги в области психического здоровья: «Настоящий цирк»

RadarOnline передает, что одна из организаций опального Сассекса, которая предоставляет услуги в сфере психического здоровья, подверглась жесткой критике экс-работников. Разумеется, все шишки достались Гарри и он также стал объектом нападок.

Дело, как выяснилось, в том, что атмосфера внутри компании оставляет желать лучшего. Работавшие там прежде люди называют происходящее настоящим цирком и всячески отговаривают от сотрудничества с клиникой. По их словам, за время работы на Гарри они подвергались газлайтингу, унижениям, запугиваниям. Обвиняется ли в этом сам герцог, не уточняется.

Есть и еще одна претензия, а именно размер заработной платы Гарри. По некоторым данным, принц получает более миллиона долларов в год просто за то, что пару раз выходит на публику и говорит несколько слов об организации. Сотрудников такое положение дел категорически не устраивает.