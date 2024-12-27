Клинт Иствуд засудил одну из компаний стран Балтии

В 2021 году актер и представляющая его права компания Garrapata обратились в суд в США, обвиняя литовскую фирму Mediatonas в незаконном использовании его имени и образа для продвижения своей продукции, тем самым создавая впечатление, что актер к ней причастен. Истец требовал выплатить компенсацию в размере 6,1 миллионов долларов США. Иск был удовлетворен.



Но поскольку литовская компания была ликвидирована, требование выдвинули к ее владельцу - Гедрюсу Бучинскасу.



Делом занялись литовские судебные инстанции и оно длилось несколько лет. Суд в Литве пришел к выводу, что Бучинскас был осведомлен о судебных разбирательствах в США как до, так и во время ликвидации компании, и это побудило его ликвидировать успешную и прибыльную компанию.