Клайпедский окружной суд частично удовлетворил иск голливудского актера Клинта Иствуда к литовской компании о незаконном использовании имени актера для рекламы продукта на основе конопли, пишет rus.tvnet.lv.
Клинт Иствуд засудил одну из компаний стран Балтии
В 2021 году актер и представляющая его права компания Garrapata обратились в суд в США, обвиняя литовскую фирму Mediatonas в незаконном использовании его имени и образа для продвижения своей продукции, тем самым создавая впечатление, что актер к ней причастен. Истец требовал выплатить компенсацию в размере 6,1 миллионов долларов США. Иск был удовлетворен.
Но поскольку литовская компания была ликвидирована, требование выдвинули к ее владельцу - Гедрюсу Бучинскасу.
Делом занялись литовские судебные инстанции и оно длилось несколько лет. Суд в Литве пришел к выводу, что Бучинскас был осведомлен о судебных разбирательствах в США как до, так и во время ликвидации компании, и это побудило его ликвидировать успешную и прибыльную компанию.
В итоге было принято решение в пользу Иствуда о взыскании с Бучинскаса 250 тысяч евро.
Клайпедский окружной суд указал, что в данном случае размер ущерба определяется в соответствии с законодательством Литовской Республики. Смягчающими обстоятельствами стало то, что финансовое положение компаний, подконтрольных ответчику, не позволяет компенсировать запрошенную сумму, а также тот факт, что с момента нарушений уже прошло много времени.