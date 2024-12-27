Пассажир автобуса, попавшего в аварию в Норвегии: «Я думал, что это конец»

26 декабря в северной части Норвегии, в Хадселе, произошла серьезная авария. Автобус, перевозивший туристов, съехал с трассы Е10 в сложных дорожных условиях и частично оказался в озере Осватнет. По данным полиции, авария произошла около 13:30 по местному времени. В результате трагедии погибли трое пассажиров, большинство из которых были иностранцами, а четверо пострадавших были доставлены в больницу Стокмаркнес вертолетом спасательной службы.