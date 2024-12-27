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Пассажир автобуса, попавшего в аварию в Норвегии: «Я думал, что это конец»

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Фото статьи
Фото: Marius Birkeland / NTB / AFP/Scanpix

26 декабря в северной части Норвегии, в Хадселе, произошла серьезная авария. Автобус, перевозивший туристов, съехал с трассы Е10 в сложных дорожных условиях и частично оказался в озере Осватнет. По данным полиции, авария произошла около 13:30 по местному времени. В результате трагедии погибли трое пассажиров, большинство из которых были иностранцами, а четверо пострадавших были доставлены в больницу Стокмаркнес вертолетом спасательной службы.

«Сначала я не понял, что некоторые из моих попутчиков погибли», - рассказал 20-летний иностранный пассажир автобуса газете Verdens Gang (VG).

«Внезапно автобус начал вращаться на скользкой дороге, а затем направился прямо к озеру. Я подумал: это мой последний пункт назначения? Конец? Для меня? Это было ужасно», - поделился молодой человек.

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