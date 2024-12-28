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ВИДЕО В столичном магазине вместе с эпатажным стилистом: в этом нельзя встречать Новый год!

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Совсем скоро Новый год, а это значит, что пора выбирать наряд, в котором вы встретите этот долгожданный праздник. Репортер портала Limon.ee вместе с эстонским стилистом и инфлюенсером прошлись по столичному магазину и составили несколько образов, в которых можно встретить Новый год. Смотрите видео!

Если у обычного покупателя при входе в магазин разбегаются глаза, то Карина точно знает, что и где искать. В результате на создание четырех образов у стилиста ушло меньше десяти минут!

Первый лук, который предложила примерить Карина, состоял из белого корсетного платья, полупрозрачных колготок, высоких кожаных сапог на каблуке и эффектной укороченной черной шубы. Как объяснила сама стилист: «Это игра на контрастах: как в цветах, так и в фактурах».

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