ВИДЕО В столичном магазине вместе с эпатажным стилистом: в этом нельзя встречать Новый год!

Совсем скоро Новый год, а это значит, что пора выбирать наряд, в котором вы встретите этот долгожданный праздник. Репортер портала Limon.ee вместе с эстонским стилистом и инфлюенсером прошлись по столичному магазину и составили несколько образов, в которых можно встретить Новый год. Смотрите видео!