Совсем скоро Новый год, а это значит, что пора выбирать наряд, в котором вы встретите этот долгожданный праздник. Репортер портала Limon.ee вместе с эстонским стилистом и инфлюенсером прошлись по столичному магазину и составили несколько образов, в которых можно встретить Новый год. Смотрите видео!
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ВИДЕО ⟩ В столичном магазине вместе с эпатажным стилистом: в этом нельзя встречать Новый год!
Если у обычного покупателя при входе в магазин разбегаются глаза, то Карина точно знает, что и где искать. В результате на создание четырех образов у стилиста ушло меньше десяти минут!