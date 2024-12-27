Внимательный курьер Bolt спас сбережения пожилой женщины, мошенники остались ни с чем

К счастью, внимательный курьер заметил, что ситуация кажется подозрительной, и благодаря этому сбережения пожилой женщины удалось спасти от мошенников.

На странице Пыхьяской префектуры в Facebook рассказывается, что в прошлую среду в полицию обратился курьер Bolt, которого насторожил заказ на доставку одного пакета.

Во-первых, внимание курьера привлекло то, что пожилая женщина, передавая посылку, выглядела нервной и не знала, куда именно должна быть доставлена коробка. Кроме того, отправитель заказа внезапно изменил адрес доставки.

Поняв, что ситуация странная, курьер Игорь сообщил о случившемся в полицию. Проверив посылку, полицейские обнаружили в ее содержимом одежду, в кармане которой находился конверт с крупной суммой наличных.

В сотрудничестве с полицией Игорь отправился к месту назначения, чтобы поймать мошенников, но никто за посылкой так и не пришел. Когда курьер позвонил отправителю, ему ответили, что в доставке больше нет необходимости.

В ходе проверки полиция выяснила, что пожилая женщина получила звонок от якобы полицейского следователя, который сообщил, что ее племянник стал виновником аварии с тяжелыми последствиями. Чтобы избежать уголовного дела, «следователь» предложил женщине оплатить операцию пострадавшего. По его указанию она упаковала наличные деньги и передала их курьеру.

Пыхьяский префект выразил благодарность Игорю, благодаря внимательности которого удалось спасти сбережения пожилой женщины.

Однако полиция отмечает, что поступило несколько аналогичных сообщений, в которых мошенники рассказывают о серьезной аварии и просят передать наличные через курьеров Bolt.

Полицейские напоминают, что, особенно в праздничный период, естественно желание помочь попавшим в беду, но важно сохранять бдительность, так как мошенники умело этим пользуются.

Полиция подчеркивает: правоохранительные органы никогда не звонят и не просят деньги за прекращение расследования, а отправка наличных через курьерские службы категорически запрещена.